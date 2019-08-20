ایران امروز به مفاهیم برخاسته از غدیر و باهم بودن نیازمند است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت به مناسبت عید سعید غدیرخم در پیام توئیتری نوشت: غدیر عید ولایت و بر همه ایرانیان مبارک؛ بیایید چشم های مان را در زلال برکه غدیر بشوییم. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به مفاهیم برخاسته از غدیر، عشق، مهرورزی، همدلی و باهم بودن نیازمند است. همچنین به جا آوردن صله برادری با همه مسلمین در فراسوی مذاهب اسلامی نیاز ماست.