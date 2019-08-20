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۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۳۷

رییس اورژانس دماوند:

انحراف خودروی پراید در دماوند ۵ مصدوم بر جا گذاشت

انحراف خودروی پراید در دماوند ۵ مصدوم بر جا گذاشت

دماوند- رییس اورژانس دماوند از انحراف خودروی پراید در دماوند خبر داد و گفت: این حادثه ۵ مصدوم بر جا گذاشته است.

عبدالرحمن رزمگه در گفتگو با خبرنگار مهر، از انحراف یک دستگاه خودرو سواری پراید و برخورد با تابلو راهنمایی و رانندگی در دماوند خبر داد و اظهار داشت: این حادثه ۵مصدوم برجای گذاشته است.

رزمگه افزود:  به محض اطلاع از این حادثه تیم امدادتوسط اورژانس گیلاوند ، ابسرد دماوند و هلال احمر اعزام شدند و مصدومین به بیمارستان سوم شعبان انتقال یافتند.

رییس اورژانس دماوند اظهار داشت: با توجه به تعطیلات و حضور در جاده ها برای سفر از هموطنان می خواهیم دقت بیشتری داشته باشند و به سلامت خود و خانواده و دیگران بیشتر توجه کنند.

کد مطلب 4697525

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    نظرات

    • m.r IR ۱۹:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
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      پاسخ
      ای خدااا که چه به روزشون اومد. ۱۱ روزه که شب و روزمون فقط گریه و دعا برا شفاشونه😢😢😢😢الهی به حق همین ماه عزیز خدا همه مریضارو شفا بده

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