انحراف خودروی پراید در دماوند ۵ مصدوم بر جا گذاشت

عبدالرحمن رزمگه در گفتگو با خبرنگار مهر، از انحراف یک دستگاه خودرو سواری پراید و برخورد با تابلو راهنمایی و رانندگی در دماوند خبر داد و اظهار داشت: این حادثه ۵مصدوم برجای گذاشته است.

رزمگه افزود: به محض اطلاع از این حادثه تیم امدادتوسط اورژانس گیلاوند ، ابسرد دماوند و هلال احمر اعزام شدند و مصدومین به بیمارستان سوم شعبان انتقال یافتند.

رییس اورژانس دماوند اظهار داشت: با توجه به تعطیلات و حضور در جاده ها برای سفر از هموطنان می خواهیم دقت بیشتری داشته باشند و به سلامت خود و خانواده و دیگران بیشتر توجه کنند.