انجام سالانه ۶۰۰ پیوند کبد در شیراز/صدور دانش پیوند عضو از شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادر عصر امروز در مراسم جشن ۱۰ هزارمین جراحی پیوند عضو در مرکز بوعلی سینای شیراز با اشاره به وجود زیرساخت های مناسب در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از گذشته تاکنون اظهار داشت: این امر توانست دانشگاه علوم پزشکی شیراز را به عنوان یک دانشگاه برتر در کشور معرفی کند و با وجود اساتید زبردست در برخی عرصه ها، حتی در دنیا نیز نام آور شده است.

وی از بخش پیوند اعضای شیراز به عنوان یک بخش پزشکی بین المللی یاد کرد و بیان داشت: این بخش توانسته با تربیت دانشجویان این حوزه، دانش پیوند اعضا را به دیگر کشورها نیز انتقال دهد.

بهادر با اشاره به انجام سالانه بیش از ۶۰۰ جراحی پیوند کبد در شیراز خاطرنشان کرد: شیراز با این حجم از جراحی پیوند کبد اکنون در صدر دنیا جای گرفته و این خدمتی عظیم و حاصل تلاش و سختکوشی تیم پزشکی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین از بخش پیوند اعضای این دانشگاه به عنوان بزرگترین مرکز پیوند زنده به زنده در خاورمیانه یاد کرد.

وی، تمامی دست اندرکاران فرآیند پیوند اعضا، شامل اهدا کنندگان، انتقال دهندگان عضو و اعضای تیم پزشکی را در یک حرکت انسان دوستانه که به نجات بشر می انجامد، شریک دانست و تقویت این انگیزه را نیازمند حمایت مسئولان و مردم خواند.

به گزارش مهر، این مراسم با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، استاندار فارس، پدر پیوند کبد ایران و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد.