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۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۲۳:۵۷

ترامپ به صورت علنی خواستار بازگشت روسیه به گروه کشورهای صنعتی شد

ترامپ به صورت علنی خواستار بازگشت روسیه به گروه کشورهای صنعتی شد

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی بصورت علنی حمایت خود را برای بازگشت روسیه به گروه هشت کشور صنعتی موسوم به جی ۸ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با رئیس‌جمهور رومانی حمایت دوباره خود را از بازگشت روسیه به گروه ۸ اعلام کرد.

ترامپ در کنفرانس خبری مشترک با همتای رومانیایی خود، اعلام کرد: فکر می‌کنم بسیار مناسب است ببینیم روسیه به جمع پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا بازگردد.

به گفته ترامپ اگر یکی دیگر از اعضای هفت کشور صنعتی، پیشنهاد بازگشت روسیه را مطرح کند او هم حامی آن است.

ترامپ پیش از این نیز سال گذشته در آستانه برگزاری نشست گروه-۷ خواستار بازگشت روسیه به این گروه شده بود.

روسیه پیشتر در سال ۲۰۱۴ و پس از الحاق شبه جزیره کریمه از گروه هشت کشور صنعتی کنار گذاشته شد و از آن زمان این گروه به جی ۷ تغییر نام داده است.

کد مطلب 4697644

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