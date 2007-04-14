آیه روز:

ما کان لنفس أن تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا ومن یرد ثواب الدنیا نؤته منها ومن یرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنجزی الشاکرین.

هیچ کس جز به مشیت و فرمان خدا نمی میرد . سرنوشتى است مقرر شده و هر که پاداش دنیا را بخواهد به او می دهیم و هر که خواستار پاداش آخرت باشد ، او را از آن می بخشیم، یقیناً سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد .

سوره آل عمران، آیه 145

احادیث امروز:

پیامبر اکرم (ص):

آدمی که گناه می کند و کیفرش در دنیا می بیند، خدا دادگرتر از آن است که باری دیگر به قیامت کیفرش دهد و هرکس گناهی کند و خدایش بپوشاند، خداکریم تر از آن است که بخشیده خویش را باز پس گیرد.

نهج الفصاحه، حدیث 2953

حضرت علی(ع) در ضرورت گریز از دنیا:

ایها الناس، انما الدنیا دار مجاز، والاخرة دار قرار، فخذوا من ممرکم لمقرکم، و لا تهتکوا استارکم عند من یعلم اسرارکم، و اخرجوا من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم .

اى مردم، دنیا سراى گذر و آخرت خانه همیشگى است، از سراى گذر براى خانه دائمى توشه برگیرید و نزد آن که اسرار شما را مى داند پرده حرمت خود را ندرید، دلهایتان را از دنیا خارج کنید قبل از آنکه بدنهایتان را خارج کنند.

دعای امام سجاد(ع) در طلب آمرزش از خدای بزرگ

اللهم صل على‏ محمد واله، و صیرنا الى‏ محبوبک من التوبة، و ازلنا عن مکروهک من الاصرار. اللهم و متى‏ وقفنا بین نقصین فى دین اودنیا، فاوقع النقص باَسرعهِما فنآء، واجعل التوبة فى اطولهِما بقآء. و اذا هممنا بهمین یرضیک احدهما عنا، و یسخطک الاخر علَینا، فمل بنا الى‏ ما یرضیک عنا، و اوهن قوتنا عما یسخطک علینا ...

بارالها بر محمد و آلش درود فرست و ما را به سر منزل توبه که محبوب توست برسان و از پافشارى بر گناه که نمى‏پسندى دور ساز. بارخدایا، هنگامى که در وضعى قرار مى‏گیریم که به ناچار مستحق خسارت در دین یا ضرر در دنیا مى‏شویم، پس کاهش را بر دنیاى ما که زود فانى مى‏شود وارد ساز، عفو و بخششت را در دینمان که بادوام ‏تر است قرار بده و چون قصد دو کار کنیم که یکى از آنها تو را از ما خشنود مى‏کند و آن دیگرى تو را بر ما خشمگین مى‏سازد پس به آنچه در معرض رضاى توست ما را متمایل کن و از قدرتمان بر امرى که سبب خشم توست بکاه ...