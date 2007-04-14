به گزارش خبرگزاری مهر، "ساعت 25" برنامه چالشی شبکه رادیویی جوان است که هر روز در یکی از گروههای برنامه ساز این شبکه تهیه و پخش می شود. در برنامه امروز 25 فروردین ماه محمدعلی رامین، مشاور رئیس جمهور و دکتر کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور دارند.

محورهای برنامه "ساعت 25" به مبحث خطوط قرمز پرونده هسته‌ای ایران و آخرین اخبار تحولات هسته‌ای اختصاص دارد. برنامه "ساعت 25" به صورت زنده از ساعت 13:30 از رادیو جوان پخش می شود، زهره هاشمی گوینده، علیرضا محمدنیا تهیه‌کننده و محمد طورانی سردبیر برنامه هستند.