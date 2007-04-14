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۲۵ فروردین ۱۳۸۶، ۹:۵۲

"ساعت 25" آخرین تحولات هسته‌ای را بررسی می‌کند

برنامه "ساعت 25" امروز 25 فروردین‌ماه در رادیو جوان موضوع‌ آخرین اخبار تحولات هسته‌ای را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ساعت 25" برنامه چالشی شبکه رادیویی جوان است که هر روز در یکی از گروههای برنامه ساز این شبکه تهیه و پخش می شود. در برنامه امروز 25 فروردین ماه محمدعلی رامین، مشاور رئیس جمهور و دکتر کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور دارند.

محورهای برنامه "ساعت 25" به مبحث خطوط قرمز پرونده هسته‌ای ایران و آخرین اخبار تحولات هسته‌ای اختصاص دارد. برنامه "ساعت 25" به صورت زنده از ساعت 13:30 از رادیو جوان پخش می شود، زهره هاشمی گوینده، علیرضا محمدنیا تهیه‌کننده و محمد طورانی سردبیر برنامه هستند.

کد مطلب 469794

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