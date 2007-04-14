تغییر واحد پولی فعلا جایز نیست

یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ایده تغییر واحد پول کشور گفت: رشد بسیار بالای حجم پول در کشور ناشی از سیاست‌های مالی است که تاثیر گذاری و انعکاس آن در بخش پولی مسئله ای است که باید حل شود.

مسعود نیلی ضمن تاکید برحل مسئله رشد حجم پول درکشور، تصریح کرد: کاستن ازتعداد صفرهای پول، فقط ضریب تبدیل کالا به واحد پول را ساده تر می کند و تغییر واحد پولی قبل از حل مشکل رشد حجم پول، تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت.

وی با تاکید براتخاذ سیاست انقباض پولی درکشور، اظهارداشت: رشد بالای حجم پول ضمن بی ارزش کردن پول، باعث ایجادمشکل در تبدیل پول به کالا می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: واحد پول هرچه که باشد، اگر با شدت افزایش یابد، درتورم انعکاس پیدا می کند و در این مورد فرق ندارد، پول را با چه واحدی مورد شمارش قرار دهیم.

وی با تاکید براین که برای تغییر واحد پولی کشورعلاوه برتورم باید شرایط اقتصادی کشوررا نیزمد نظر قرار داد، افزود: البته تغییر واحد پولی کشور از مسئله مهم رشد حجم پول جدا است که باید به نحوی حل شود.