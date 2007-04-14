سالخوردگان غیر مسلمان آمریکا با حقیقت اسلام آشنا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترکیش ویکلی، شکیل احمد رئیس انجمن اسلامی کاری در شمال کارولینا در این مورد اظهار داشت: ما می خواهیم به غیر مسلمانان سالخورده نشان دهیم که مسلمانان افرادی با محبت و مهربان هستند.

این انجمن با همکاری گروه الدرهاستل فرصت آشنایی و شناخت با اسلام و تعامل با مسلمانان سراسر جهان را فراهم می کند.

این برنامه که با عنوان پلی به اسلام برگزار شد، برنامه یکروزه ای بود که فرصت شناخت اسلام را برای 55 نفر از سالخوردگان غیر مسلمان آمریکا فراهم کرد.

احمد گفت: هنگامی که با گروه الدرهاستل برای برگزاری این مجموعه سمینارها ارتباط برقرار کردیم با دید تردید پاسخ مثبت دادند.

انجمن اسلامی کاری تاکنون دو سمینار در ماه مارس و آوریل (اسفند و فروردین) برگزار کرده که با موفقیت چشمگیری رو به رو شد، به طوری که بیش از یکهزار نفر در هر کدام از سمینارها حضور یافتند.

این انجمن اسلامی سمینار دیگری را در ماه می (اردیبهشت) برگزار خواهد کرد.

حدود 6 تا 7 میلیون مسلمان در ایالات متحده زندگی می کنند که این تعداد کمتر از 3درصد جمعیت 300 میلیونی آمریکا را تشکیل می دهند. حدود 2 هزار مسجد، مدرسه اسلامی و مرکز اسلامی در سراسر آمریکا وجود دارد.

رئیس انجمن اسلامی کاری تصریح کرد: هدف اصلی این رویداد از بین بردن درک نادرست مردم از اسلام و مسلمانان است. این برنامه را می توان به عنوان فرصتی در نظر گرفت که به واسطه آن غیر مسلمانان درباره چهره حقیقی اسلام آشنا شوند.

در همایش این ماه سخنران بر آموزه های قرآن و رحمت برای بشریت تأکید کرد و به معرفی محیط اجتماعی و فرهنگی کشورهای اسلامی پس از ظهور اسلام پرداخت.

همچنین طی این سمینار، اشتراکات میان سه دین ابراهیمی و ماهیت الهی اسلام مورد تأکید قرار گرفت.