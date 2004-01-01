غرب نيز به بن بست كشيده خواهد شد

بعضي از روزهاي خوب خدا را نمي شود و نبايد فراموش كرد .هيچ وقت يك ملت نمي تواند رهبر بزرگي را كه به آنها عزت و افتخار بخشيد به دست فراموشي بسپارد و چه افتخاري از اين بزرگتر كه رهبر سياسي اين جامعه قادر باشد يك پديده غير قابل پيش بيني در عرصه بين المللي را مثل فروپاشي يك ابرقدرت كه نيمي از جهان در اختيار اوست پيش بيني كند و در مدت كمتر از 3 سال پيش بيني او به حقيقيت بپيوندد؟

رهبر عظيم الشأن ما حضرت امام خميني(ره) در تاريخ 11 دي 1367 يك شوك سياسي را به عرصه بين المللي وارد كردند كه هيچ كدام از تحليل گران و رهبران سياسي ابرقدرت هاي آن زمان قادر به درك آن نبودند .

گزيده اي از پيام امام خميني به گورباچف

جناب آقاي گورباچف ، صدر هيأت رئيسه اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي ، با اميد خوشبختي و سعادت براي شما و ملت شوروي ، از آنجا كه پس از روي كار آمدن شما چنين احساس مي شود كه جنابعالي در تحليل حوادث سياسي جهان ، خصوصا در رابطه با مسايل شوروي ، در دور جديدي از بازنگري و تحول و برخورد قرار گرفته ايد و جسارت و گستاخي شما در برخورد با واقعيات جهان چه بسا منشأ تحولات و موجب به هم خوردن معادلات فعلي حاكم بر جهان گردد ، لازم ديدم نكاتي را ياد آور شوم ... اولين مسأله اي كه مطمئنا باعث موفقيت شما خواهد شد اين است كه در سياست اسلاف خود داير بر خدازدايي و دين زدايي از جامعه ، كه تحقيقا بزرگترين و بالاترين ضربه را برپيكر مردم كشور شوروي وارد كرده است ، تجديد نظر نماييد ؛ و بدانيد كه برخورد واقعي با قضاياي جهان جز از اين طريق ميسر نيست ... شما اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره هاي كور اقتصادي سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه داري غرب حل كنيد ، نه تنها دردي از جامعه خويش را دوا نكرده ايد كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند ؛ چرا كه امروز اگر ماركسيسم در روشهاي اقتصادي و اجتماعي به بن بست رسيده است دنياي غرب هم در همين مسائل ، البته به شكل ديگر ، و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است .

جناب آقاي گورباچف ، بايد به حقيقت روآورد . مشكل اصلي كشور شما مساله مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست . مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست . همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد . مشكل اصلي شما مبارزه طولاني و بيهوده با خدا و مبدأ هستي و آفرينش است . جناب آقاي گورباچف ، براي همه روشن است كه از اين پس كمونيسم را بايد در موزه هاي تاريخ سياسي جهان جستجو كرد ؛ چرا كه ماركسيسم جوابگوي هيچ نيازي از نيازهاي واقعي انسان نيست ؛ چراكه مكتبي است مادي ، و با ماديت نمي توان بشريت را از بحران عدم اعتقاد به معنويت كه اساسي ترين درد جامعه بشري در غرب و شرق است ، به در آورد.

... امروز ديگر دولتهاي همسو با شما كه دلشان براي وطن و مردمشان مي تپد هرگز حاضر نخواهند شد بيش از اين منابع زير زميني و روزميني كشورشان را براي اثبات موفقيت كمونيسم ، كه صداي شكستن استخوانهايش هم به گوش فرزندانشان رسيده است ، مصرف كنند ...معيار شناخت در جهان بيني الهي اعم از " حس و عقل " مي باشد ، و چيزي كه معقول باشد داخل در قلمرو علم مي باشد گرچه محسوس نباشد . لذا هستي اعم از غيب وشهادت است ، و چيزي كه ماده ندارد ، مي تواند موجود باشد . و همان طور كه موجود مادي به " مجرد" استناد دارد ، شناخت حسي نيز به شناخت عقلي متكي است .

...جناب آقاي گورباچف، اكنون بعد از ذكر اين مسائل و مقدمات ، از شما مي خواهم درباره اسلام به صورت جدي تحقيق و تفحص كنيد . و اين نه به خاطر نياز اسلام و مسلمين به شما ، كه به جهت ارزشهاي والا و جهان شمول اسلام است كه مي تواند وسيله راحتي و نجات همه ملتها باشد و گره مشكلات اساسي بشريت را باز نمايد ... با آزادي نسبي مراسم مذهبي در بعضي از جمهوريهاي شوروي نشان داديد كه ديگر اينگونه فكر نمي كنيد كه مذهب مخدر جامعه است .راستي مذهبي كه ايران را در مقابل ابرقدرتها چون كوه استوار كرده است مخدر جامعه است ؟ آيا مذهبي كه طالب اجراي عدالت در جهان و خواهان آزادي انسان از قيود مادي و معنوي است مخدر جامعه است ؟ آري مذهبي كه وسيله شود تا سرمايه هاي مادي و معنوي كشورهاي اسلامي و غير اسلامي ، در اختيار ابرقدرتها و قدرتها قرار گيرد و بر سر مردم فرياد كشد كه دين از سياست جداست مخدر جامعه است . ولي اين ديگر مذهب واقعي نيست ؛ بلكه مذهبي است كه مردم ما آن را " مذهب آمريكايي " مي نامند .

در خاتمه صريحا اعلام مي كنم كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين و قدرتمندترين پايگاه جهان اسلام به راحتي مي تواند خلأ اعتقادي نظام شما را پر نمايد . و در هر صورت ، كشور ما همچون گذشته به حسن همجواري و روابط متقابل معتقد است و آن را محترم مي شمارد .

والسلام علي من اتبع الهدي .

11/10/1367

روح الله الموسوي الخميني