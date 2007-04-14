سیستم تملک بولدوزری در شهرداری منسوخ شده است

علیرضا عندلیب در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این امروزه نوع تفکر در شهرداری جایگاهی ندارد، گفت: سایق بر این یک مدیر شهری تصمیم می گرفت که یک بزرگراه بسازد و کنار این بزرگراه را برای ایجاد درآمد خانه سازی کند و با همین رویکرد با اقتدار و قدرت خانه های مردم را تملک می کرد در حالیکه این رویکرد در حال حاضر در شهرداری منسوخ شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی بافت فرسوده تهران الگوی شهرداری در تملک بافت فرسوده را تملک هدفمند عنوان کرد و افزود: جلب رضایت مالکان بناهای فرسوده در دستور کار سازمان نوسازی قرار دارد که چنین برخوردی در سابقه شهرداری برای اولین بار است که اتفاق می افتد.

وی با تاکید بر اینکه در اطلاع رسانی به مردم، آگاهی رسانی مفاهمه ای، حضوری و رو در رو جایگزین اطلاع رسانی عمومی شده است گفت: امروز در مناطق دارای بافت فرسوده با تک تک مالکان به صورت حضوری مشاوره می شود و چندین گردهمایی در زمینه برگزار شده است.

عندلیب از راه اندازی سیستم مکانیزه تملک خبر داد و تاکید کرد: در این سیستم دخالت عوامل انسانی به حداقل رسیده است و نظرهای شخصی و خطاهای انسانی در این مورد باعث تضییع حق مردم نمی شود و به همین دلیل اعتماد عمومی به اقدامات شهرداری در این زمینه افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه کمیته ویژه ای به عنوان کمیسیون موارد خاص در این سازمان راه اندازی شده است گفت: در این کمیته در خصوص روش های تملک املاک افرادی که شرایط خاصی دارند تصمیم گیری می شود زیرا واقعیت این است مردم با پولی که شهرداری به آنها می دهد قادر به خرید خانه نیستند.

مدیرعامل سازمان نوسازی بافت فرسوده تهران راه حل این معضل را ساخت مسکن جایگرین دانست و تاکید کرد: با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و به دلیل فقر عمومی این مناطق شهرداری جهت حل این معضل اقدام به ساخت مسکن جایگزین در ازای املاک تملک شده کرده است.