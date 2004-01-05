فقط شهرستان ها هنوز گنجايش برگزاري جشنواره هاي جديد را دارند

" سيد علي كاشفي خوانساري " دبير اولين جشنواره تئاتر ديني

" سيد علي كاشفي خوانساري " دبير اولين جشنواره تئاتر ديني، در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر " در مورد برگزاري اولين دوره جشنواره تئاتر ديني، با بيان مطلب بالا گفت: به هر حال اين اولين دوره جشنواره تئاتر ديني است كه برگزار مي شود و اين خودش يك اتفاق است كه مديران فرهنگي و هنري به اين نتيجه رسيده اند كه تئاتري به نام تئاتر ديني وجود دارد و اين قابليت را دارد كه به آن توجه ويژه شود. البته نه اين كه اين باور پيشتر وجود نداشته است، درصد بالاي تئاترهاي اجرا شده در طول ساليان مضمون ديني دارند. اما لزوم توجه خاص كمتر درك شده بود.

وي ادامه داد: متوليان امور ديني با برپايي اين جشنواره به هر حال نقش و جايگاه تئاتر را در تثبيت شعاير و مناسك ديني پذيرفته اند و هم در بين مسئولين فرهنگي ما اين باور به وجود آمده است كه تئاتر ديني ما آن قابليت را دارد كه به صورت خاص و مستقل به آنها نگاه شود. جشنواره با هدف جلب توجه اين نگاه ها بنيان گذاشته شده است و شكل گرفته است.

" كاشفي "در مورد كاستي هاي اولين دوره جشنواره تئاتر ديني گفت: به هر حال به اين خاطر كه اولين دوره برگزاري آن است با كاستي هايي روبرو بوده است. بخشي از اين كاستي ها به اين بر مي گردد كه اين جشنواره دو متولي داشته است و مركز هنرهاي نمايشي و اداره كل ارشاد استان خراسان متولي با همكاري هم اين جشنواره را برگزار مي كنند. در كشور ما كارهاي جمعي هميشه دشوارتر است. حال اگر يك نهاد برگزار كننده جشنواره بود كارها خيلي آسان تر انجام مي شد. اما حالا اين هماهنگي ها دشوارتر صورت مي گيرد.



براي ما نيروهاي مخلص شهرستاني در اولويت بودند و ما به نام ها توجه اي نداشتيم. اعتقادمان اين است كه بعد از برگزاري اولين دوره جشنواره آن دسته از كارگردانان صاحب نام كه داراي اعتقادات مذهبي جدي هستند داوطلبانه در جشنواره شركت خواهند كرد.



مثلا گروهي از اتريش اعلام آمادگي كرد و هم اكنون در جشنواره حاضر است. ما اصلا اين گروه را نمي شناختيم و حتي ما با آنها مكاتبه اي هم نكرده بوديم، اما الان در جشنواره هستند. حال چگونه به آنها خبر رسيده است و واقعا جاي بررسي دارد و اين واقعا لطف خدا است.

در مورد ديگر كاستي هاي جشنواره گفت: جشنواره قرار بود آذرماه سال 81 برگزار شود. فراخوان خرداد ماه 81 منتشر شد و مهلت ارسال آثار تا شهريور 81 تعيين شد. به هر حال مهلت كوتاهي كه براي ارسال آثار پيش بيني شده بود باعث شد بسياري از گروه ها نتوانند متني را حاضر كنند و يا اصلا از قضيه مطلع نشوند. اما بعد بازبيني ها با يك سال تاخير انجام شد و بايد بگويم با تاخير يك ساله اي كه در جشنواره افتاد بسياري از گروه هايي كه متن آنها پذيرفته شده بود ديگر توانايي و امكان بازبيني را از دست دادند.وي اضافه كرد: نام هاي آشنا كمتر در ميان اين متون ديده مي شد. ولي از آنجايي كه نگاه ما اين بوده كه بايد تئاتر ديني خود جوش و مردمي پا بگيرد و اعتقادي به سفارش دهي و سفارش گيري در تئاتر ديني نداشتيم، به اين متون رسيده اكتفا كرديم و فقط آنها را بررسي كرديم. اين در حالي كه ما مي توانستيم از طريق مركز هنرهاي نمايشي به دليل ارتباطي كه با همه كارگردان هاي صاحب نام داشت، به طور سفارشي كاري را آماده كنيم. براي ما نيروهاي مخلص شهرستاني در اولويت بودند و ما به نام ها توجه اي نداشتيم. اعتقادمان اين است كه بعد از برگزاري اولين دوره جشنواره آن دسته از كارگردانان صاحب نام كه داراي اعتقادات مذهبي جدي هستند داوطلبانه در جشنواره شركت خواهند كرد.دبير اولين دوره جشنواره تئاتر ديني در مورد بخش بين الملل اين جشنواره گفت: با وجود اين كه جشنواره خيلي دير جشنواره پا گرفت و آغاز به كار كرد، اما با اين حال به لطف خداوند و امام رضا (ع) با استقبال گروه هاي خارجي مواجه شديم. مثلا گروهي از اتريش اعلام آمادگي كرد و هم اكنون در جشنواره حاضر است. ما اصلا اين گروه را نمي شناختيم و حتي ما با آنها مكاتبه اي هم نكرده بوديم، اما الان در جشنواره هستند. حال چگونه به آنها خبر رسيده است و واقعا جاي بررسي دارد و اين واقعا لطف خدا است. در بخش بين الملل همان چند كاري كه مي آيد كارهاي خوب و ارزشمندي است.كاشفي در مورد علت انتخاب شهر مشهد به عنوان محل برگزاري اين جشنواره گفت: به نظر من مشهد به دليل حضور حرم امام رضا (ع) به نوعي مركز اعتقادي و مذهبي كشور ما است به همين دليل بهترين محل براي برگزاري جشنواره تئاتر ديني است. از سوي ديگر مشهد شايد بعد از تهران جدي ترين شهر تئاتري كشور باشد. تئاتر مشهد چه پيش از انقلاب و چه بعد از انقلاب از تئاترهاي جدي و مطرح كشور است.وي ادامه داد: پس اين گونه نيست كه ما جشنواره را به شهري برده باشيم كه جايگاه و پايگاه تئاتري نداشته باشد. فقط اين مسئله ممكن است مطرح شود كه آيا بردن جشنواره به مشهد به اين معنا نيست كه اين گونه تئاتري از جشنواره تئاتر فجر و تئاتر تهران كنار گذاشته شود؟ قطعا جواب اين است كه مسئولين مركز اصلا چنين نظري ندارند كه بخواهند تئاتر ديني را از كشور كنار بگذارند. در ثاني منطقي نيست وقتي مي گويم جشنواره تئاتر ديني يعني اين كه هيچ تئاتر ديني حق ندارد به جشنواره تئاتر فجر بيايد. اگر ما جشنواره تئاتر دفاع مقدس داريم يعني هيچ تئاتري با مضمون دفاع مقدس در جشنواره تئاتر فجر اجرا نمي شود!كاشفي تاكيد كرد: حتي بايد بگويم كه 3 كاري كه امسال در جشنواره تئاتر فجر پذيرفته شده است كاملا موضوع ديني دارند. خود برگزاري اين جشنواره گامي است كه بتوانيم در سال آينده امكان اجراي عمومي نمايش هاي برگزيده اين جشنواره را در سالن هاي اصلي تئاتر تهران مهيا كنيم." سيد علي كاشفي خوانساري " در پايان صحبت هاي خود در مورد چشم انداز اين جشنواره در سال هاي آينده گفت: دوست داريم از سال آينده شاهد مرور نمايش هاي مذهبي كه در طول سال اجرا شده اند در جشنواره باشيم. به نوعي گردهمايي و ديدار دست اندركاران تئاتر ديني باشد. هم چنين تمام سعي خودمان را خواهيم كرد كه به مرور اين جشنواره را به جشنواره تئاتر كشورهاي اسلامي تبديل كنيم تا هر ساله شاهد حضور تئاترهاي ديني كشورهاي مسلمان باشيم.