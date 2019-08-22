توسعه فعالیت های فرهنگی بهترین مسیر کاهش آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی در آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان دختر کشور که در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با تبریک ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام اظهار کرد: امروز اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان با حضور شما سفیران فرهنگ، هنر و ادب در سراسر کشور که پیام آوران اخلاق، ادب و آموزه های انسانی هستید، برگزار می شود.
وی افزود: به شما دانش آموزان برگزیده تبریک می گویم و از حضورتان تشکر می کنم که با استفاده از خلاقیت های هنری، معلمان جامعه ما هستید.
معاون پرورشی و فرهنگی با بیان اینکه امروز بر دوش شما دانش آموزان مسئولیت سنگینی گذاشته شده است،گفت: آینده کشور در گرو تلاش های ارزنده شما است به ویژه دانش آموزانی که در عرصه فرهنگ، هنر و ادب فعالیت می کنید چراکه آنچه هویت یک ملت را می سازد و به جامعه نشاط تزریق می کند نگاه ها و فعالیت های فرهنگی است که هم در خلق کنندگان آثار هنری و هم در جامعه مخاطب لذت ایجاد می کند ونشاط می آورد.
کاظمی با اشاره به اینکه فعالیتهای فرهنگی و هنری بهترین مسیر انتقال آموزههای دینی و تربیتی در ساحتهای مختلف تربیتی است، اظهار کرد: نگاه تعلیم و تربیتی تمام ساحتی داریم و تلاش می کنیم تا تمام ساحتهای تربیتی در وجود دانش آموزان نهادینه شود و در این مسیر بهترین ابزار، هنر است.
وی در ادامه اضافه کرد: ساحت تربیت هنری و زیبا شناختی به لحاظ نوع اثرگذاری حاکم بر حوزهها و ساحتهای دیگر است و البته ساحتهای دیگر به مدد هنر نهادینه میشوند.
معاون پرورشی و فرهنگی خاطر نشان کرد: فعالیت های فرهنگی و هنری منشا نشاط و شادابی و انگیزه بالا در جامعه است و جمع دانش آموزان فرهنگی و هنری از دیگر اجتماعات، بانشاط تر و پر انرژی تر است.
کاظمی تصریح کرد: طبیعتاً این دانش آموزان به لحاظ انگیزه از نشاط و شادابی بیشتری برخوردارند و این نشاط و شادابی را به جامعه تزریق می کنند و بهترین مسیر کاهش آسیبهای اجتماعی توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری است.
وی با اشاره به کارکردهای مختلف برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری، اظهار کرد: برگزار این جشنوارهها کارکردهای متفاوتی برای جامعه دارد که میتوان به شکوفایی استعداد دانش و همچنین هدایت مسیر حرفهای و شغلی دانش آموزان اشاره کرد.
معاون پرورشی و فرهنگی در پایان تاکید کرد: کانونهای تربیتی و برگزاری این جشنوارهها را مکمل فعالیتهای حرفهای می دانیم و معتقدیم میتواند آینده شغلی دانش آموزان را تضمین و تامین کند. در این جشنواره از اساتید و معلمان فرهیختهای بهره گرفتیم تا دانش آموزان با دست پر از جشنواره به شهرهای خود باز گردند و برگزیدگان جشنواره افرادی هستند که با اندوخته علمی و فرهنگی و هنری بیشتری به شهر خود باز میگردند.
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