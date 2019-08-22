به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، قصی عباس یکی از نمایندگان ائتلاف فتح در پارلمان عراق به دهن کجی آمریکا به تصمیم دولت عراق و اینکه هواپیماهای آمریکایی بدون موافقت بغداد در آسمان عراق جولان خواهند داد، واکنش نشان داد.

وی گفت: دوگانگی و تناقض در مواضع آمریکایی ها مشاهده می شود آنها در ابتدا از تصمیم عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق مبنی بر ممنوعیت هر پروازی بر فراز عراق بدون موافقت بغداد استقبال کردند اما امروز مجدد اعلام کرده اند که وقعی به این خواسته نمی نهند و این نگران کننده است.

عباس افزود: تصمیمات عراق درباره حاکمیت و امنیت ملی آن از سوی طرف خارجی مورد بی توجهی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: عراق امکانات و توان مقابله با هر هواپیمایی که بدون مجوز بغداد بر فراز کشور به پرواز درآید را دارد. این به فرمانده کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و سامانه های دفاع هوایی عراق مربوط می شود. باید با هر پروازی بدون موافقت دولت عراق مقابله شود.

شایان ذکر است که ارتش تروریست آمریکا امروز پنجشنبه اعلام کرد که زیر بار تصمیم نخست وزیر عراق نمی رود. جیمز راولنسون سخنگوی ائتلاف آمریکایی در دهن کجی آشکار به تصمیم عادل عبدالمهدی گفت: پروازهای ویژه نیازی به موافقت دولت عراق ندارد. برای هر حادثه فردی نمی توان مجوز جداگانه گرفت. شرایطی وجود دارد که با دشمن درگیری پیش می آید و باید فورا اقدام کرد و نمی شود که منتظر مجوز ماند.