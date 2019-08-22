به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج شهین باهر امروز در جلسه هم اندیشی با مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، مدیران نواحی پنجگانه آموزش و پرورش استان و شهرداران مناطق دهگانه تبریز در خصوص سال تحصیلی جدید با بیان اینکه در آستانه مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید قرار داریم گفت: همه باید تلاش کنیم تا مشکلاتی که سال گذشته در آغاز سال تحصیلی در شهر بوجود آمد تکرار نشود.

شهردار تبریز ادامه داد: نیاز داریم برنامه ریزی دقیق برای موضوعاتی مانند سرویس مدارس، سرویس حمل و نقل عمومی و موضوعات دیگر انجام دهیم تا شهروندان با مشکل مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه تمام حوزه های شهری متعلق به همه ماست و هیچ مرز بندی وجود ندارد، اظهار داشت: شهرداری تبریز معتقد است هرجایی که بتواند به دستگاه ها کمک کند از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. شهرداری تبریز در هر یک از مناطق دهگانه سطح شهر سالن های برگزاری همایشی دارد که مدارس برای اجرای برنامه ها فرهنگی و آموزشی خود می توانند از این سالن ها استفاده کنند.

شهین باهر با بیان اینکه برخی از مدارس دولتی به خصوص در مناطق محروم مشکلات بسیاری دارند گفت: از شهرداران مناطق درخواست می کنم به مشکلات این مدارس رسیدگی کنند.

وی افزود: کمک کردن به مدارس گرچه جزو وظایف شهرداری نیست ولی وظیفه انسانی هر مسئولی است تا به این دانش آموزان کمک کند تا بتوانند در فضایی امن و شاد به تحصیل بپردازند.