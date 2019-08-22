۵۰۰۰ انشعاب گاز در آذربایجان غربی نصب شد

علیرضا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی پنج ماه گذشته سالجاری پنج هزارو ۴۲۸ مورد انشعاب گاز طبیعی در استان نصب و به بیش از ۱۰ هزار واحد مسکونی نیز به شبکه گاز طبیعی کشور متصل شده اند افزود: هم اکنون نیز عملیات گازرسانی به ۴۰۷ روستا در سراسر استان در حال اجراست.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون بیش از ۴۸۸ کیلومتر شبکه گاز طبیعی اجرا شده است افزود: هم اکنون ۴۰۷ روستای استان تحت پوشش عملیات گازرسانی قرار دارد که با بهره برداری از این پروژه‌ها درصد خانوار بهره‌مند از گاز طبیعی استان به بالای ۸۵ درصد ارتقا خواهد یافت.

شیخی با اشاره به اینکه گازرسانی به همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار نقشه راه و برنامه اصلی شرکت گاز استان است افزود: آذربایجان غربی با ۱۰۷۵ روستای گازرسانی شده، از ضریب نفوذ ۶۶ درصدی گاز در بین خانوار روستایی برخوردار است.

مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی تصریح کرد: در هفته دولت امسال علاوه بر بهره برداری از عملیات گازرسانی چندین روستا در سراسر استان، چندین روستای دیگر نیز وارد فاز عملیات اجرایی گازرسانی خواهند شد.

علیرضا شیخی اظهارداشت: هدف ما تبدیل کردن استان آذربایجان غربی به یک استان سبز است و روند روبه رشدی که در سال‌های اخیر در امر گازرسانی داشته ایم موید این امر است.

وی تاکید کرد: همکاری نهادها و سازمان‌ها و همچنین همراهی مردم می‌تواند به فرایند گازرسانی به روستاهای محروم استان شتاب بیشتری بخشد که امیدواریم این امر مهم در سایه همکاری بیش از پیش سازمان‌ها و نهادهای خدمات رسان تحقق یابد.