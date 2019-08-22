کارگاه های تخصصی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه های تخصصی ٩ رشته حوزه هنرهای تجسمی، از صبح امروز پنجشنبه با حضور اساتید مطرح کشور برپا می شود.

مهدی صندوق آبادی دبیر ستاد استانی برگزاری جشنواره با اعلام این خبر اظهار کرد: جمال عرب زاده به عنوان استاد کارگاه طراحی حضور دارد و احسان عبدالهی نیز در کارگاه تصویرسازی مباحث خود را طرح می کند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی اساتید کارگاه ها یکی از داوران اصلی جشنواره بوده اند، گفت: جمال رحمتی استاد کارگاه کاریکاتور، کامبیز صبری استاد کارگاه مجسمه، صدیقه احمدی باصیری استاد کارگاه نگارگری، کیارنگ علایی استاد کارگاه عکاسی، خسرو خسروی استاد کارگاه نقاشی، فرهاد فزونی استاد کارگاه ارتباط تصویری و حسین غلامی به عنوان استاد کارگاه خوشنویسی در دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام حضور خواهند یافت.

صندوق آبادی بیان کرد: کارگاه ها تا روز دوم شهریور ماه ادامه خواهد داشت و داوری نهایی آثار عصر همان روز صورت می گیرد.

بیست و ششمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به میزبانی ایلام از سی ام مرداد ماه تا سوم شهریورماه در دانشگاه ایلام در حال برگزاری است.