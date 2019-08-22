افتتاح ابر مخزن آب استان کرمان در رفسنجان تا دهه فجر

احمد محمدی انارکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بزرگترین مخزن آب استان کرمان با حجم ۱۵ هزار متر مکعب در رفسنجان از سال گذشته در حال ساخت است که تا ۲۲ بهمن ماه امسال مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: ساخت بزرگترین مخزن نگهداری آب در استان کرمان در این شهرستان به حجم ۱۵ هزار متر مکعب در سال گذشته شروع شده و در حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: مبلغ اعتبار این پروژه هشت میلیارد تومان است که شامل مخزن، حصار اطراف مخزن، انبار و خط انتقال به طول ۱۰ کیلومتر از مخزن تا میدان ابراهیم و خیابان مصطفی خمینی است.

محمدی انارکی با اشاره به اینکه با اجرای این پروژه دیگر کمبود آب و قطعی آب را نداریم تصریح کرد: پنج میلیارد تومان اعتبار تا کنون جذب شده و سه میلیارد دیگر نیز باید جذب تا پروژه تکمیل و راه‌اندازی شود.

محور امین‌شهر به انار دوبانده می‌شود

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در ادامه از دوبانده شدن محور امین‌شهر به انار خبر داد و بیان کرد: دو بانده شدن محور امین‌شهر به انار به طول ۴ کیلومتر در حال انجام است.

محمدی انارکی تصریح کرد: اجرای این طرح از دی ماه سال گذشته با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال آغاز شده و تا کنون نیز ۱۲ هزار متر مربع آسفالت آن در قالب دو کیلومتر انجام شده است و تا چهار ماه آینده تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: با پیگیریهای انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی اعتبارات این طرح نیز از محل این وزارتخانه تأمین شده است.

رایزنی برای انجام آسفالت ۱۵۰۰ متر اتصال از شهر جوادیه الهیه فلاح به بافق

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس به رایزنی برای انجام آسفالت هزار و ۵۰۰ متر اتصال از شهر جوادیه الهیه فلاح به بافق اشاره و عنوان کرد: محور نوق - بافق محوری است که منافع ملی را در بر دارد و حدود ۳۰ کیلومتر از این محور در رفسنجان است که طی چند سال اخیر کارآسفالت آن انجام شده و تنها هزار و ۵۰۰ متر مسیر اتصال از جاده جوادیه - احمدیه به آن باقیمانده است که امیدواریم با بهره برداری از آن که ۱۶۰ کیلومتر فاصله را کوتاه می‌کند موجبات خوشحالی عموم را فراهم آورد.

محمدی انارکی به دیدار خود با مدیرعامل توانیر اشاره و بیان کرد: در این جلسه مشکلات افت ولتاژ و قطعی‌های برق در دو شهرستان، نیاز شهرستان رفسنجان به یک امور برق و دیگر مشکلات در این حوزه مطرح شد.

وی ابراز داشت: سال گذشته با جذب ۳۰ میلیارد ریال بودجه، بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شد و در این دیدار نیز متولی‌زاده طی تماس تلفنی با شهبا مدیرعامل برق شمال استان کرمان در خصوص حل مشکل افت ولتاژ و تلفات برق این دو شهرستان در اسرع وقت رسیدگی و پیگیری شود و گزارشی نیز از اقدامات انجام شده ارائه شود.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس تصریح کرد: در این دیدار همچنین در خصوص نیروگاه ۵۸ مگاوات راهبران برق رفسنجان صحبت و مقرر شد با توجه به انجام مقدمات کاری بعد از آماده‌سازی این مجموعه برای افتتاح، به زودی طی مراسمی رسما افتتاح شده و به مدار وارد شود که با افتتاح و شروع به کار این نیروگاه بخش عمده‌ای از مشکلات برق حل خواهد شد.