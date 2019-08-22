واکنش عرب به خبر استعفایش از مدیرعاملی پرسپولیس/ چیز عجیبی نیست!

روز ۲۳ مرداد بود که گروه ورزشی خبرگزاری مهر در گزارشی ضمن اشاره به کنسل شدن جشن قهرمانی و مراسم رونمایی از پیراهن فصل جدید پرسپولیس، از اتفاقی خبر داد که ایرج عرب را آشفته و او را مجبور به کنسل کردن این مراسم ها کرده بود.

همان روز در تماسی تلفنی به مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام می شود پس از نهایی شدن «بستن تیم» استعفایش را اعلام کند تا وزارت ورزش بتواند مدیرعامل جدید را برای این باشگاه انتخاب کند.

یک روز بعد از این اتفاق هم تغییرات نزدیک به قطعی شدن بود اما مسئولان باشگاه پرسپولیس برای حفظ آرامش تیم این موضوع را تکذیب کردند. با این حال این پایان کار نبود و دقایقی بعد از پیروزی پرسپولیس برابر پارس جنوبی در هفته اول لیگ برتر خبر استعفای عرب منتشر شد.

به دنبال این اتفاق خبرنگار مهر پیگیر موضوع که برخی نزدیکان باشگاه عنوان کردند استعفای بازی که ایرج عرب به وزیر ورزش داده همچنان باز است و از سوی وزارت ورزش به وی اعلام شده که استعفایش پذیرفته شده و بزودی جانشینش معرفی خواهد شد.

با این حال خبرنگار مهر از ایرج عرب خواست به طور شفاف در این مورد اظهار نظر کند که مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در صحبت کوتاهی گفت: من هم این خبر را بعد از بازی با پارس از طریق دوستان شنیدم که چنین خبری منتشر شده است. البته انتشار این خبرها چیز عجیبی نیست.

وی ادامه داد: انتشار این خبرها فضای باشگاه را تحت تاثیر قرار می دهد. این استعفا سندیتی ندارد و مطرح هم نیست. فکر می کنم که هواداران باید مواظب باشند و قضاوت کنند که چرا که بعد از برد پرسپولیس این خبرها منتشر می شود.

ایرج عرب در پایان گفت: جدا از مسائل استعفا و مسائل اینچنینی، این نوع رفتارها بیشتر جنبه تخریبی دارد نه اصلاحی.