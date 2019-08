شواهد علمی از تأثیر داروی ایرانی بر کاهش بیماریهای قلبی ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، محققان ایران ضمن موفقیت در ساخت قرص «پلی پیل» برای پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی، قوی ترین شواهد علمی از تاثیر این داروی ترکیبی بر کاهش بیش از ۵۰ درصدی بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی را در بزرگترین کارآزمایی بالینی این نوع مطالعات در جهان ارائه کردند.

این مطالعه که تحت عنوان «پلی ایران» ، به رهبری دکتر رضا ملک زاده و توسط پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری محققانی از دانشگاه های علوم پزشکی گلستان ، اصفهان و موسسات بین المللی تحقیقاتی در آمریکا و انگلیس ، انجام و در قالب مقاله ای تحت عنوان Effectiveness of polypill for primary and secondary prevention of cardiovascular diseases (PolyIran): a pragmatic, cluster-randomised trial در مجله معتبر بین المللی لنست منتشر شده، نشان داده است که مصرف منظم و مستمر قرص «پلی پیل» موجب کاهش بیش از ۵۰ درصدی مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی عروقی و سکته های قلبی و مغزی می شود.

در حال حاضر، بروز مرگهای زودرس در جهان و از جمله در ایران ، به سطح نگران کننده رسیده است؛ به طوری که بر اساس آمار، سالانه ۱۸ میلیون نفر در جهان، بر اثر این بیماری ها به کام مرگ می روند که ۷۵ درصد این مرگها نیز در کشورهای کم درآمد و دارای درآمد متوسط رخ می دهد. به این آمار تلخ باید سالهای از دست رفته عمر بر اثر ناتوانی های ناشی از بیماری های قلبی عروقی را نیز افزود که طی دهه گذشته ۱۶ درصد افزایش یافته است.

اما نکته قابل تامل این آمار وقوع مرگهای زودرس ناشی از بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی است که کشورهای کم درآمد و دارای درآمد متوسط سهم ۸۰ درصدی آن را به خود اختصاص داده اند.

نصف جمعیت ایران ۷۰ سالگی را نمی بینند!

در ایران نیز، وقوع مرگهای زودرس (زیر ۷۰ سال) و خیلی زودرس (زیر ۵۰ سال) یکی از جدی ترین دغدغه های حوزه سلامت است؛ تا آن جا که به گفته دکتر ملک زاده، معاون تحقیقات وزیر بهداشت، با وجود افزایش سن امید به زندگی هر دو جنس در ایران به ۷۷ سال، اما نصف جمعیت ۸۳ میلیونی کشور، به سن هفتاد سال نمی رسند و دچار مرگ زودرس می شوند؛ به عبارتی، از مجموع ۳۸۰ هزار مرگ سالانه در ایران، نیمی از آنها زیر ۷۰ سال و زودرس است که از همین میزان مرگهای زودرس، ۲۲ درصد، زیر ۵۰ سال و خیلی زودرس است! این درحالیست که میزان مرگهای زودرس در کشورهای پیشرفته، ۱۵ تا ۲۰ درصد است.

سکته های قلبی و مغزی عامل نیمی از مرگهای زودرس ایران

وی با اشاره به این که بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی، عامل نیمی از مرگهای زودرس هستند، افزود: ۳۵ درصد ایرانی ها به دلیل سکته قلبی و ۱۵ درصد به علت سکته مغزی می میرند و این روند در حال افزایش است. همچنین ۳۵ درصد ایرانی هایی که بر اثر سکته قلبی فوت می کنند، زیر ۵۵ سال هستند و سن سکته قلبی در ایران ۱۰ سال پایین تر از میانگین کشورهای اروپایی است!

وقوع حدود یکصد مرگ زودرس روزانه در تهران با سکته های قلبی و مغزی

رئیس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، همچنین به آمار مرگ و میرها بر اثر سکته قلبی و مغزی در تهران اشاره کرد و گفت: روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر در پایتخت فوت می کنند که نیمی از آنها، کمتر از ۶۵ سال دارند و دچار مرگ زودرس شده اند.

وی علت ۳۵ درصد مرگهای زودرس در تهران را سکته قلبی و ۱۶ درصد را سکته مغزی اعلام کرد و گفت: سهم مردان در مرگهای زودرس تهران، ۵۷ درصد، بیشتر از زنان با ۴۳ درصد است.

توقف نیمی از مرگهای زودرس ایران با پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی

این آمار فاجعه بار درحالیست که به گفته معاون تحقیقات وزیر بهداشت، سکته های قلبی و مغزی تا ۸۰ درصد قابل پیشگیری است و اگر ایران بتواند مانع بخش عمده ای از سکته های قلبی و مغزی شود، مشکل نیمی از مرگهای زودرس را حل کرده است.

انجام «مطالعه پلی ایران» در بستر قوی ترین زیرساخت تحقیقات پزشکی کشور

بر اساس گزارش پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مطالعه «پلی ایران» در بستر مطالعه کوهورت گلستان، بزرگترین مطالعه کوهورت خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده است؛ مطالعه ای که از سال ۷۶ به منظور شناسایی علل شیوع سرطان مری در شمال شرق ایران با بیش از ۵۰ هزار شرکت کننده ۴۰ تا ۷۵ سال به اجرا درآمد و پس از کسب نتایج مهم ملی و بین المللی در زمینه سرطان های دستگاه گوارش ، در ادامه به بررسی بیماری های غیرواگیر موثر در مرگ و میرها بویژه مرگهای زودرس پرداخت ؛ چرا که نتایج این مطالعه بزرگ نشان می داد نیمی از شرکت کنندگان در مطالعه کوهورت گلستان، بر اثر بیماری قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی فوت می کنند و علاوه بر این ، ۱۵ درصد افراد تحت مطالعه که سکته مغزی داشته اند، زیر سن ۷۰ بودند. همچنین ۳۰ درصد مرگ و میرهای ثبت شده ناشی از بیماری های قلبی و عروقی در سنین زیر ۶۰ سال و ۶۴ درصد در سنین زیر ۷۰ سال (مرگهای زودرس) رخ داده است.

در مطالعه پنج ساله «پلی ایران» که بر روی حدود ۷ هزار فرد بالای ۵۰ سال شرکت کننده در مطالعه ۵۰ هزار نفری کوهورت گلستان انجام شد، ۲۳۶ روستای استان ، به دو دسته مداخله و کنترل تقسیم شدند؛ ۱۱۶ روستا ، با ۳ هزار و ۴۱۷ شرکت کننده تحت آموزش سبک زندگی سالم ( رژیم غذایی درست، ورزش ، خودداری از مصرف دخانیات و ..) بدون مصرف پلی پیل قرار گرفتند و ۳ هزار و ۴۲۱ نمونه ساکن در ۱۲۰ روستا نیز، علاوه بر آموزش سبک زندگی سالم، هر روز یک قرص پلی پیل مصرف کردند.

«پلی پیل» ترکیبی چهارگانه از داروهای ضروری پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی

قرص «پلی پیل» تجویز شده در این مطالعه که در سال ۱۳۸۹ توسط محققان ایرانی ساخته و توسط یک شرکت داروسازی، تولید انبوه شد، شامل ترکیبی از آسپرین ۸۱ میلی گرم، انالاپریل ۵ میلی گرم ( والسارتان ۴۰ میلی گرم برای کسانی که با مصرف انالاپریل دچار سرفه می شدند) ، آتورواستاتین ۲۰ میلی گرم و هیدروکاروتیازید ۱۲ میلی گرم ، از مهمترین داروهای اساسی مورد نیاز بیماران قلبی عروقی برای کنترل فشار خون، چربی خون و ضد انعقاد خون است.

از آن جا که بیش از ۹۰ درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در افراد بالای ۵۰ سال رخ می دهد، تمام شرکت کنندگان در مطالعه «پلی ایران» ، از این گروه سنی بودند. در این مطالعه، جمعیت زنان و مردان، برابر و بیش از ۸۲ درصد شرکت کنندگان از قوم ترکمن بودند، ۱۰ درصد دارای سابقه بیماری قلبی و عروقی ، ۱۵ درصد دیابت، ۴۹ درصد فشار خون بالا و ۵ درصد نیز سابقه مصرف سیگار داشتند و اکثر افراد تحت بررسی، مشابه جمعیت عمومی بودند.

کاهش بیش از ۵۰ درصدی سکته های قلبی و مغزی با مصرف دائمی پلی پیل

ملک زاده، سرپرست مطالعه «پلی ایران» گفت: یافته های این مطالعه که پیگیری نمونه های آن با موفقیت ۹۹ درصدی همراه بوده و میزان دقت و کیفیت بالای داده ها و پیگیری ها مورد توجه مجله لنست قرار گرفته است، حاکیست ۷۱ درصد از مجموع مصرف کنندگان پلی پیل، به «مصرف دائمی» آن پایبند مانده اند. در مجموع، مصرف قرص پلی پیل، ۳۴ درصد در پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی و مرگهای ناشی از آن موثر است و با بهبود پایبندی بیماران به مصرف مستمر این دارو ، تاثیر آن افزایش خواهد یافت؛ به طوری که در همین مطالعه با پایبندی ۷۰ درصدی به مصرف پلی پیل ، میزان تاثیر آن بر پیشگیری اولیه از سکته های قلبی و مغزی به ۵۷ درصد در فرد مصرف کننده رسیده است.

هدفگذاری جهانی برای کاهش ۲۵ درصدی مرگهای زودرس تا ۲۰۳۰

رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به هدفگذاری سازمان بهداشت جهانی برای کاهش ۲۵ درصدی مرگهای زودرس تا سال ۲۰۳۰ ، گفت: نتایج موفق «مطالعه پلی ایران» در کاهش بیش از ۵۰ درصدی پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی با مصرف مستمر »پلی پیل» ، افق امیدبخشی برای ایران در رسیدن به این هدف جهانی است.

چه کسانی باید قرص پلی پیل را مصرف کنند؟

مجری اصلی مطالعه «پلی ایران» درباره گروه مصرف کننده قرص «پلی پیل» و سطوح تاثیر این دارو در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی گفت: «پلی پیل» برای افراد بالای ۵۰ سال قابل مصرف و دارای دو کاربرد پیشگیرانه است. در سطح پیشگیری اولیه ( کسانی که حداقل یک عامل خطر از میان عوامل خطر فشار خون بالا، چربی خون بالا، دیابت، مصرف سیگار، چاقی و کم تحرکی دارند و خطر بروز بیماریهای قلبی عروقی آنها در حد متوسط است) مصرف روزانه یک عدد قرص پلی پیل، موجب کاهش قابل توجه خطر حملات قلبی عروقی می شود .

دکتر ملک زاده افزود : در سطح پیشگیری ثانویه (افرادی که دارای دو یا چند عامل خطر هستند و سابقه تنگی رگهای کرونر قلب، سکته قلبی و یا مغزی دارند ) نیز مصرف روزانه آن بسیار مهم و ضروری است. این دارو، تنها به کسانی که حساسیت یا منع مصرف مشخص دارو داشته باشند ، داده نمی شود.

وی درعین حال تاکید کرد: مصرف پلی پیل اگر همراه با سبک زندگی سالم باشد، نتایج بهتری به همراه خواهد داشت . مصرف این دارو نباید موجب عدم رعایت شیوه زندگی سالم شود.

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، همچنین مصرف «پلی پیل» را فاقد عوارض مهم توصیف کرد.

اجرای مطالعه «پلی ایران» در سایر استانها

سرپرست مطالعه «پلی ایران» این موضوع مهم را نیز یادآور شد که محققان پژوهشکده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تعمیم نتایج مطالعه «پلی پیل» به کل جمعیت ایران، اقدام به اجرای این مطالعه در استان فارس کرده اند که از نظر خصوصیات جمعیتی و ترکیب قومیتی نسبت به استان گلستان متفاوت هستند.»

وی اظهار امیداوری کرد این مطالعه در سایر استانهای ایران نیز به اجرا درآید.