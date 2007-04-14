در جریان دستگیری ملوانان سیاست خبری مشخص نداشتیم / محاکمه رسانه ای ملوانان انگلیسی ضرورت داشت

به گزارش خبرنگاران مهر، دکتر مینو بدیعی، کارشناس امور رسانه ها در ابتدای سخنان خویش در میزگرد تحلیل رسانه ای بازداشت ملوانان انگلیسی با اشاره به نظریات مختلف علوم ارتباطی در مورد نقش رسانه ها در جهان معاصر گفت: رسانه ها در حقیقت ابراز قدرت و ابراز تبلیغاتی، فرهنگی، سیاسی پدیده قدرت هستند بارزترین دیدگاه در این مورد را یورگن هابرماس دارد که با دیدگاه انتقادی به رسانه ها نگاه می کند و ایجاد یک فضای کاذب رسانه ای که در انحصار صاحبان قدرت است را به نقد می کشاند.

بدیعی افزود: حرکت دستگیری ملوانان انگلیسی در آب های ایران یک حرکت استراتژیک نظامی سیاسی و از دیدگاه رسانه ای یک حرکت مثبت بود. این سئوال منطقی برای افکار عمومی ایران و جهان وجود داشت که عوامل مزدور ارتش انگلیس و آمریکا از ده ها هزار کیلومتر آن سوتر برای چه هدفی به منطقه ما آمده اند. نوع فعالیت انگلیسی ها جاسوسی و شناسایی و حرکت ماموران ایرانی کاملا منطقی و درست بود.

مناسب بود که یک جلسه با حضور نمایندگان رسانه ها، مدیران رادیو تلویزیون، خبرگزاری ها، مطبوعات و ... با شورای عالی امنیت ملی در این مورد برگزار می شد تا یک حرکت رسانه ای مثبت و مشخص شکل بگیرد

این استاد دانشگاه دستگیری ملوانان انگلیسی را "یک نمایش قدرت شجاعانه از سوی ایران" توصیف کرد و گفت : بر خلاف آنچه که برخی از تحلیل گران غربی و حتی برخی از مجالفان داخلی تحلیل می کنند این حرکت یک "تک رسانه ای قوی" از سوی ایران بود که در بهترین شرایط و در بهترین موقع انجام شد.

بدیعی تصریح کرد: اما در ادامه این تک رسانه ای ضعیف عمل کردیم، سیاست های خبری تبلیغی ما درادامه مشخص نبود ونوعی ابهام درمیان رسانه های داخلی شکل گرفت. مناسب بود که یک جلسه با حضور نمایندگان رسانه ها، مدیران رادیو تلویزیون، خبرگزاری ها، مطبوعات و ... با شورای عالی امنیت ملی در این مورد برگزار می شد تا یک حرکت رسانه ای مثبت و مشخص شکل بگیرد.

وی با ضعیف عمل کردن رسانه های داخلی گفت : رسانه های ما نتوانستند عمق حرکت شجاعانه نظامی ایران را نشان دهند. ضمن اینکه تعطیلی طولانی نوروزی هم ضربه بزرگی به جریان خبری، رسانه ای ایران در این ماجرا وارد کرد. مگر نظام خبری و رسانه ای ما نظام اداری یا مدرسه است که 13 روز تعطیل باشد به این دلایل این تک رسانه ای ناقص ماند.

این روزنامه نگار با اشاره به ضرورت محاکمه رسانه ای ملوانان انگلیسی در یک جلسه مطبوعاتی با حضور نمایندگان رسانه های ایران اظهار داشت: باید چنین جلسه ای برگزار می کردیم و رسانه های ما صریحا از تفنگداران انگلیسی در مورد تجاوز به آب های ایران سئوال می کردند.

بدیعی با اشاره به جریان سازی خبری که در مورد دستگیری این ملوانان توسط رسانه های غربی انجام شد گفت : این حرکت شبیه کاری بود که خانم بتی محمودی با کتاب "بدون دخترم هرگز" انجام داد و با کمک CIA اعتقادات و فرهنگ مردم ایران را به سخره گرفت و این جو سازی رسانه ای با فیلم 300 ادامه یافت .

سیاست رسانه های کشور باید منطبق بر استراتژی ملی کشور باشد، چه غلط وچه درست. دستگیری انگلیسی ها یک استراتژی ملی و نظامی کشور ما بود و باید مورد حمایت جدی رسانه های داخلی قرار می گرفت که متاسفانه چنین نشد

وی در بخش دیگری از سخنانش در این میز گرد با اشاره به لزوم همبستگی و تعامل رسانه ها با سیاست های کلان امنیتی و ملی هر کشور گفت : سیاست رسانه های کشور باید منطبق بر استراتژی ملی کشور باشد، چه غلط وچه درست. دستگیری انگلیسی ها یک استراتژی ملی و نظامی کشور ما بود و باید مورد حمایت جدی رسانه های داخلی قرار می گرفت که متاسفانه چنین نشد .

بدیعی افزود: مثلا یک روزنامه نگار انگلیسی در مورد همه مسائل داخلی کشورش از دولت انتقاد می کند اما از نقش استعمار انگلیس در همه جای دنیا دفاع می کند اما متاسفانه روزنامه نگاران ایرانی این گونه نیستند.

درست است که هنوز به همه اهداف انقلاب نرسیده ایم ولی در این مسیر حرکت می کنیم و امروز آقای احمدی نژاد نماینده ملت ایران است و باید رسانه ها در جدال های رسانه ای، خبری و موقعیت های این چنین به این مسئله توجه کنند.

بدیعی با اشاره به عملکرد برخی رسانه ها درموضوع ملوانان انگلیسی اظهار داشت : در شرایطی که غربی ها می خواهند ایران را به موقعیت انزوا ببرند روزنامه نگار داخلی باید در دفاع از سیاست خارجی دولت دقت زیادی کند واز آن حمایت کند ولی متاسفانه در نشریات داخلی کسانی از این فرصت برای تضعیف رئیس جمهور استفاده کرده اند. البته این مشکل هم وجود دارد که مطبوعات و خبرگزاری ها به دلیل ضعف خود مورد اعتماد حاکمیت قرار نمی گیرند.

وی خاطرنشان کرد: حتی دموکرات ترین دولت ها هم به مردم و رسانه ها خود به خود اطلاعات نمی دهند و این وظیفه رسانه ها است که از آن ها کسب خبر کنند.

بدیعی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به تجربه رسانه ها در دوران اصلاحات گفت: در دوران اصلاحات بزرگترین ضربات به پیکره رسانه های ما وارد شد، مثلا یک دختر جوان 20 ساله صرفا به خاطر یادداشت نویسی مطالبش در صفحه اول روزنامه ها قرار می گرفت.