نمایشنامه خوانی «بلبل سرگشته» به نفع سیل زدگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «بلبل سرگشته» نوشته علی نصیریان دومین نمایشنامهای است که در رپرتوار گروه تئاتر گیتی به کارگردانی روحالله جعفری در حمایت از مردم سیلزده شهر معمولان، استان لرستان خوانده میشود.
محمدرضا آزادفرد، نسرین درخشانزاده، ناهید مسلمی، مسعود میرطاهری، نسیم شجاعی، یعقوب صباحی، عزتالله رمضانیفر، هومن بنایی و مریم امیری (بهترتیب ورود) نقشخوانهای «بلبل سرگشته» هستند.
سایر عوامل این رپرتوار عبارتند از مشاور گروه: محمد جعفری سیاوشانی، مشاور کارگردان: مجید رحمتی، برنامهریز، دستیار کارگردان و منشی صحنه: فرنوش فروزان، آهنگساز: صنم پاشا، مشاور آهنگساز: زهره نیازمند، نوازندگان: فرزام اعتمادی (سهتار)، محسن زینبینژاد (تار)، آرمینا جعفری (پرکاشن)، صنم پاشا (پیانو)، طراح لباس: الهام شعبانی، طراح صدا: محمد مهدی نامجو، دستیار طراح صدا: سپهر حبیب، طراح پوستر: امیر رجبی، مدیر تولید: اشکان زیباییان، مدیر صحنه: متین میرزایی، دستیاران مدیر صحنه: احسان فرنودیان، عسل سالمی، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانهای: سبا حیدرخانی، روابط عمومی: محمد لهاک، تبلیغات مجازی: امیر قالیچی، عکاس: میلاد بهشتی، طیبه نصراللهی، سیدضیا صفویان، ساناز دریایی، عماد دولتی، رضا جاویدی،، علیرضا رمضانیان و ساخت تیزر: علی زندیه.
«بلبل سرگشته» امشب (جمعه ۱ شهریور) ساعت ۱۹:۴۵ در تماشاخانه سنگلج نمایشنامهخوانی میشود و علاقهمندان برای تهیه بلیت و پرداخت وجه بهصورت همت عالی میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما