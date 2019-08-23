دولت و مجلس موانع تولید را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی در نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته تهران با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با هیئت دولت گفت: مقام معظم رهبری بر لزوم اصلاح اقتصاد کشور تاکید کردند و اعلام کردند اصلاحات اقتصادی نباید مانند جوامع لیبرالی باشد.

وی افزود: سرمایه گذاری باید به گونه‌ای باشد که به موضوعاتی که برای کشور مفید است اختصاص یابد نه برای خرید و فروش هایی که مفید نیست و یا احیاناً مضر است.

خطیب موقت نماز جمعه تهران تأکید کرد: دولت و مجلس باید قوانین دست و پاگیر برای سرمایه گذاری و موانع تولید را از میان بردارند و امنیت را افزایش دهند در این صورت سرمایه‌دار می تواند از سرمایه خود استفاده کرده و کار و اشتغال افزایش می یابد.

آیت الله امامی کاشانی ادامه داد: وقتی که سرمایه گذاری ایجاد شود دولت می تواند مالیات اخذ کند و خمس و زکات پرداخت می‌شود؛ ثروتمندان به فقرا کمک می کند و در این صورت مشکلات اقتصادی حل می شود.

وی گفت: فقر بلای بدی است، باید جلوی احتکار را گرفت باید دین داشته باشیم و بویی از امام عصر استشمام کنیم، فساد مالی ناشی از غفلت خداست، فساد مالی در آن دنیا آتش و در این دنیا هم بدبختی است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و لزوم توجه به فرهنگ در دیدار با هیئت دولت، گفت: برای اینکه فرهنگ اسلام رشد و کمال پیدا کند باید اخلاق ها و رفتارها را رصد کرد. مراکز علمی که می‌توانند آمار تهیه کنند باید بررسی کنند که به عنوان مثال امسال نماز جماعت ها چگونه بوده و چند درصد مردم در نمازها و مساجد حضور می یابند یا توجه مردم به حجاب چگونه بوده است.

آیت الله امامی کاشانی اضافه کرد: این موسسات باید بررسی کنند که چه راهکار هایی برای تبلیغ حجاب و اسلام وجود دارد، این کار به معنای رصد کردن اخلاق در جامعه است.

وی با بیان اینکه این موسسات باید بررسی کنند که رباخواری افزایش یافته یا خیر، افزود: میزان احکامی که برای قاتلان صادر می شود چند درصد افزایش یافته است؟ بنابراین باید آمار علمی و فنی در زمینه اخلاق در جامعه صادر شود که بتوان بر این آمار تکیه کرد و بعد مسئولان اخلاق و فرهنگ روی این آمار کار کند و ببیند چه باید کرد.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه صدا و سیما در این زمینه مسئول است، گفت: در جمهوری اسلامی که ام‌القرای جهان اسلام است باید اخلاق مورد توجه قرار گیرد.

آیت الله امامی کاشانی گفت: مسئولان وزارت دفاع چندین سال پیش در خدمت مقام معظم رهبری بودند و ایشان تاکید کردند که خودتان بروید و راجع به مسائل دفاعی فکر می کنید. وزارت دفاع نیز سلاح هایی را طراحی کرد از جمله سلاح پدافندی که روز گذشته با نام باور رونمایی شد، این نام گذاری به این علت بود که اعلام شود ملت ایران می توانند و باور دارند که در مقابله با دشمنان باید استقامت کرد.

وی اظهار داشت: دشمنان فکر می‌کنند که ملت ما دست از انقلاب بر خواهند داشت در حالی که به فضل خداوند دستِ امام‌عصر بالای سر این کشور است و ملت ما ایثار و فداکاری و صبر دارند. دست اندرکاران نیز باید فکری به حال مردم کنند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه باید دشمن را کنار زد و با دشمنان مقابله کرد، افزود: جمهوری اسلامی همواره در آرامش بوده است و آرامش دنیا را می خواهد. در چهار سال اخیر نیز نشان داده ایم که جمهوری اسلامی به دنبال صلح و آرامش است.

آیت الله امامی کاشانی افزود: آمریکا استکبار و اقمار منطقه ای آن نیز نشان دادند که به دنبال جنگ و خونریزی هستند.

وی اظهار داشت: امام علی(ع) به مالک اشتر تاکید کرد که لشکر موجب امنیت کشور است و موجب می‌شود که مردم و جمعیت ها در آرامش زندگی کنند و کشور امن باشد.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: آقای ترامپ شما خودتان احمق هستید، اقمارتان احمق هستند. احمق بودنتان را به دنیا نیز نشان داده اید اما جمهوری اسلامی شجاع و قوی است رهبر انقلاب و امام(ره) این شجاعت را در ملت ایران تزریق کردند.

آیت الله امامی کاشانی گفت: به حول و قوه الهی از همه این گردنه‌های مشکلات اقتصادی نیز عبور خواهیم کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه به مناسبت نزول سوره «هل اتی» در مورد خانه حضرت امیرالمومنین و اهل بیت این هفته به نام «خانواده» نامگذاری شده است، اظهار داشت: خانواده باید از خانواده حضرت علی و فاطمه یاد بگیرد. خانه باید آرام باشد خانه جای امن است. خانه جای امنیت است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه زن و شوهر باید امنیت را در خانه زیاد کنند، افزود: بحث ها مقابله ها و خلاف گویی ها حرام است. باید امنیت خانه را زنده نگه داشت تا بتوان به کار ها رسیدگی کرد و بچه ها به خوبی تربیت شوند. فرزندان موجب گرمی خانواده هستند، هرجا جمعیت افراد معتقد به اسلام و معارف دین بیشتر باشد، اثرگذاری بیشتری دارد.

آیت الله امامی کاشانی گفت: خانم ها، خانه داری و تربیت فرزند را فدای درس خواندن و کار اداری نکنند.

به گزارش مهر، امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران، گفت: در ایام عاشورا در جلسه‌های عزاداری، عظمت قیام حسینی را بیان کنید، اگر فیلمی در مورد حضرت مسلم ساخته شود از صدها سینه زنی بهتر است.

وی اظهار داشت: باید از نعمت ولایت بهره گرفت؛ امامت و ولایت بزرگترین نعمت بوده و بهره نعمت، هماهنگ و در ارتباط بودن با ولی خداست.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه باید اعمالمان را با ولایت تطبیق دهیم، افزود: اقتصاد، اخلاق، کار، زندگی، رفتار، گفتار و اموال نامشروع خوردن و کار باطل داشتن و تمام آنچه خیر و شر است را باید با نعمتی که حجت خداست منطبق کنیم.

وی گفت: یعنی اگر بخواهیم کارمان را بسنجیم و رصد کنیم باید با ولی فقیه و ولی خدا تطبیق دهیم؛ این نعمت خداست، معنای عید غدیر هم همین است.