مسئولان باید همواره پاسخگوی مطالبات مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوا موضوع بسیار مهمی است که باید همیشه خودمان و دیگران را به این امر مهم سفارش کنیم.

وی با اشاره به اینکه همه در محضر خداوند هستیم و زمام همه امور در دست خدا است، افزود: کسی که تقوا داشته باشد سعی می‌کند خودش را از آلودگی و راه کج محافظت کند و همواره سعی دارد تا راه راست را ادامه دهد.

امام جمعه زاهدان در بخش دیگری از خطبه ها ضمن گرامیداشت ایام دهه آخر ماه ذیحجه ادامه داد: در این ماه اعیاد مبارکی را داشتیم که عید غدیر یکی از مهمترین آن ها بود که به عید ولایت معروف است.

وی همچنین با اشاره به آغاز هفته دولت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر بیان داشت: امیدواریم دولت مردان ما راه این شهیدان بزرگوار را سر لوحه کار خود قرار بدهند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با دولتمردان گفت: ایشان در این دیدار توصیه‌های مهمی برای ایام باقیمانده از عمر دولت دوازدهم داشتند که امیدواریم آن ها نیز این رهنمودها را به عنوان چراغ راه خود قرار دهند و برای حل مشکلات کشور بیشتر تلاش کنند.

وی تصریح کرد: دولت مردان وظیفه دارند تا با تلاش بیشتر و کار مضاعف مشکلات اقتصادی کشور و مردم را برطرف کنند.

حجت الاسلام محامی بیان داشت: در این ۴ دهه چند رئیس جمهور در راس هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران کار کرده اند و تلاش های بسیاری هم شده است اما در هر دولتی مشکلاتی هم وجود داشته است.

وی افزود: در این دولت هم تلاش های فراوانی شده تا از تحریم های دشمن عبور کنیم اما متاسفانه به نظر می رسد برخی از مسئولان در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی مردم و کنترل قیمت اجناس کم‌کاری کرده اند.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: البته توطئه دشمنان و محاصره اقتصادی برای مردم ما قابل درک است و هزینه ای است که برای آزادگی و استقلالمان می پردازیم اما آنچه که قابل تحمل نیست کم کاری و عدم توزیع مناسب قدرت و عدم نظارت ومدیریت صحیح است.

وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته بارها درباره مشکلات و معضلات معیشتی مردم از تربیون نماز جمعه صحبت شده است، بیان داشت: از همه آحاد مردم و ائمه جمعه استان می خواهم که از تمام مسئولین نقد منصفانه داشته باشند و کمی ها و کاستی ها را نقد کنند، چرا که دشمنان ما بیدار هستند و با کوچکترین کوتاهی از طرف مسئولین به مردم ما ضربه می‌زنند.

نماینده ولی فقیه در سیستان وبلوچستان با تاکید بر اینکه مسئولان باید در خصوص اقدامات خود اطلاع رسانی کنند، تصریح کرد: با اطلاع رسانی مناسب مردم در جریان اقدامات آنها قرار می گیرند و به رشد جامعه امیدوار می شوند.

وی تاکید کرد: همچنین مسئولان نیز باید همواره پاسخگوی مطالبات مردم باشند و اگر در جایی اشکالی وارد است، آن اشکال را پذیرا باشند و برای حل آن مشکل تلاش کنند.

حجت الاسلام محامی افزود: در استان سیستان و بلوچستان نیز فعالیت های خوب و گسترده ای انجام گرفته و در حال انجام است که از مسئولان استان تشکر می کنیم اما مشکلات فراوانی همچون ریزگردها، بیکاری، کمبود آب آشامیدنی، محرومیت ها و ... نیز وجود دارد که از مسئولان محترم می خواهیم فرصت باقیمانده از این دولت را مغتنم بشمرند و برای رفع این کمبودها و مشکلات مردم تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه باید از از دو قطبی کردن جامعه پرهیز شود، ادامه داد: همه باید در فضایی صمیمی و دوستانه مشکلات و نقد خود را بیان کنند تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد زیرا در فضای صمیمی دو طرف به هم اعتماد می کنند و سود بیشتری نیز به مردم می رسد.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز این هشدار را به مردم و مسئولان داده بودند که از دو قطبی کردن جامعه بپرهیزید زیرا اگر دو قطبی سیاسی، مذهبی و یا قومی به راه بیافتد، به مصلحت استان و کشور نیست.

وی با تاکید بر اینکه با بیداری و هوشیاری باید نقشه دشمنان را خنثی کنیم، بیان داشت: نباید شیعه و سنی از هم جدا شوند زیرا این وحدت بین دولت و مردم و این وحدت بین شیعه و سنی می تواند تمام نقشه های دشمن را خنثی کند.