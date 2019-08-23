اصلاح سیستم بانکی و کنترل واردات بی رویه در اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین های عبادی و سیاسی نماز جمعه قزوین این هفته به امامت حجت الاسلام علی قابل امام جمعه موقت در مسجدالنبی برگزار شد.

حجت الاسلام علی قابل در خطبه اول نماز با دعوت مردم به تقوی و پرهیزگاری گفت: مسلمان و مومن واقعی کسی است که به آموزه های دینی اهمیت می دهد و مراقب رفتار خود است و از گناه نیز دوری می کند.

وی اضافه کرد: همه باید مراقب باشید مومن را با لقب زشت نخوانید، آبرویش را نبرید، عیب جویی نکنید، از تهمت و گمان بد و ظن و گمان ناروا خودداری کنید تا اخلاق در جامعه رایج شود.

ترویج اخلاق در جامعه جدی گرفته شود

‌

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: در روزهایی که به انتخابات نزدیک می شویم بد اخلاقی ها بیشتر می شود و گاهی برخی در مناسبتها و راهپیمایی ها با افراد خاصی عکس یادگاری می گیرند و بعد خود را منتسب به کسی و حزبی می کنند که این کار اشکال دارد و باید مراقب باشید به دروغ شما را منتسب به حزب و گروهی نکنند.

وی یادآورشد: یکی از رفتارهای ناپسند غیبت است که متاسفانه فرهنگ غیبت در جامعه رواج یافته که باید از آن دوری شود.

خطیب جمعه قزوین همچنین دوری از تمسخر، عیب جویی، لقب بد دادن، جستجو در کار دیگران و غیبت کردن را برای تهذیب نفس و تقویت ایمان ضروری دانست و خواستار رعایت آن از سوی نمازگزاران شد.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد. مسلمان و مومن واقعی کسی است که از منکرات و گناهان دوری کرده و در مسیر جلب رضایت الهی گام بردارد.

خطیب جمعه قزوین گفت: خداوند در خلوت و جلوت شما شاهد و ناظر است لذا مومن واقعی هرگز در محضر خدا گناه نمی کند و از خدا شرم دارد.

هفته دولت فرصت اطلاع رسانی در خصوص خدمت رسانی است

وی با تبریک میلاد امام هفتم حضرت موسی بن جعفر(ع) گفت: امام در مبارزه با نفاق تلاش زیادی کردند و با چهار خلیفه عباسی همزمان بودند که همه ادعای خلافت اسلامی را داشتند اما اهل گناه و عبادت ظاهری بودند و ریشه دین را می زدند که حضرت در برابر هارون ایستاده بود و می گفت چگونه خود را منتسب پیامبر می دانید و گناه می کنید که به دلیل افشاگری حضرت را به زندان انداختند.



قابل با گرامیداشت هفته دولت اظهارداشت: هفته دولت از امروز با یاد شهیدان رجایی و باهنر آغاز می شود و این ایام فرصت خوبی برای اطلاع رسانی از خدمات انجام شده نظام به مردم است.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: البته مشکلات زیادی هم داریم که نمی توان آنها را نادیده گرفت که از مسئولان انتظار داریم برای حل آنها همت کنند.

اعتراف به واقعیت های برجام دیرهنگام اما ارزشمند است

وی با انتقاد از سرنوشت برجام اظهارداشت: یادمان نرفته روزی که دولتمردان برجام را امضا کردند به منتقدین اهانت کردند ولی امروز اعلام می کنند مگر کسی دیوانه باشد که با آمریکا مذاکره کند البته همین موضع گیری هر چند دیر شده اما همین که برگشته اید ارزشمند است.

امام جمعه موقت قزوین در خصوص سالروز اشغال ایران در شهریور ۲۰ توسط انگلیس هم گفت: امروز ایران اسلامی به لطف فرزندان دانشمند و غیور خود توانسته هم انگلیس و هم آمریکا را به زانو درآورد که برای ما ارزشمند است.

وی اضافه کرد: هر کس از خدا استمداد کند حتما از الطاف الهی برخوردار خواهد شد و امروز به کسانی که در مقابل آمریکا ایستاده اند افتخار و از آنها تقدیر می کنیم.

قابل یادآورشد: با تاکید مقام معظم رهبری باید فکر جهادی در جامعه گسترش یابد زیرا هر جا جهادی عمل کردیم موفق شدیم و هرجا به دیگران اتکا کردیم متضرر شدیم.

خطیب جمعه قزوین بیان کرد: اصلاح سیستم بانکی و کنترل واردات در این شرایط بسیار ضروری است و مسئولان باید آن را عملی کنند.

وی اضافه کرد: واردات کالایی که در داخل ساخته می شود یا به تولیدات داخلی آسیب می زند باید ورودش به کشور ممنوع شود تا به اشتغال آسیب نزند.

قابل در ادامه با گرامیداشت مناسبت های روز اظهارداشت: سالگرد چند شهید والا مقام در این هفته است که شهادت میثم تمار، شهید لاجوردی، شهید اندرزگو زا گرامی می داریم.

وی با اشاره به روز اصناف هم گفت: اصناف و بازاریان در دوران انقلاب و تداوم آن نقش مهمی ایفا کرده اند و امروز هم باید برای عبور از مشکلات اقتصادی با مردم همراهی شود.

امام جمعه موقت قزوین روز پزشک و یاد ابوعلی سینا را نیز گرامی داشت و این روز را تبریک گفت.