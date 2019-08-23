  1. استانها
  2. تهران
۱ شهریور ۱۳۹۸، ۱۵:۲۵

ذوالقدر؛

بیمارستان شفای پردیس تا پایان شهریورماه به بهره برداری می رسد

بیمارستان شفای پردیس تا پایان شهریورماه به بهره برداری می رسد

پردیس- نماینده تهران، پردیس، اسلامشهر، ری و شمیرانات در مجلس گفت: بیمارستان شفای پردیس تا پایان شهریورماه به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به جلسه تعدادی از نمایندگان تهران با وزیر بهداشت، استاندار تهران، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران و معاونین و روسای دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت، گفت: در این جلسه در خصوص خانه‌های بهداشت روستاهای استان تهران که چندین بار نیز نمایندگان در این زمینه سوالاتی را مطرح کرده بودند و هم چنین وضعیت بیمارستان‌های شهر و شهرستان‌های تهران بحث و بررسی انجام شد.

ذوالقدر افزود: اطاله ساخت بیمارستان های پردیس، اسلامشهر و شمیرانات از دیگر مباحث مطرح شده بود و نحوه دفن پسماند بیمارستان ها ازدیگر مشکلات مورد توجه نمایندگان قرار داشت.

وی بیان داشت: مسئولان مربوطه توضیحاتی را در رابطه با مشکلات مطرح شده ارائه کردند و در خصوص بیمارستان الغدیر شهر پردیس که توسط خیرین ساخته شده است و در خصوص باقی مانده آن هنوز با خیرین به توافق نرسیده اند اما در خصوص درمانگاه الشفاء قول دادند که روبه اتمام است و کادر پزشکی تا پایان شهریور در آنجا مستقر خواهند شوند.

نماینده تهران، پردیس، اسلامشهر، ری و شمیرانات در مجلس در خصوص سایر بیمارستان‌های استان تهران نیز عنوان داشت: بودجه ای حدود ۳۰۰ میلیارد نیاز است تا این بیمارستان ها تکمیل شود و تا پایان دوره دوازدهم ریاست جمهوی قول اتمام این مراکز را داده اند.

وی در خصوص پسماندهای پزشکی نیز گفت: حدود ۹۹ درصد از پسماندها به شهرداری تحویل داده می‌شود و نحوه دفن آن به شهرداری باز می گردد چرا که این شهرداری است که زباله‌ها را به پیمانکار تحویل می دهد و باید بر این موضوع نظارت داشته باشد که زباله‌های پزشکی به روش مناسب دفن شود.

کد مطلب 4699656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها