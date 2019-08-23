حذف ۴ صفر از پول ملی مشکلاتی را با خود به همراه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین توسلی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پردیس طی سخنانی با اشاره به اینکه اینکه ثروت در جامعه ما به طور عادلانه تقسیم نشده است اظهارداشت: با وجود اینکه در حوزه های مختلف منابع کشور ثروتمندی هستیم، تعداد زیادی از مردم کشور ما در فقر و نداری به سر می‌برند و برای تامین معاش خود مشکل دارند و این موضوع زیبنده نیست.

امام جمعه پردیس با اشاره به وجود فساد در نظام بانکی گفت: نظام بانکی ما کارآیی لازم را ندارد و اختلاس‌های میلیاردی در سال‌های اخیر به خوبی نشان دهنده این موضوع است.

وی بیان داشت: اگر می خواهیم جوانان را دارای شغل کنیم و اشتغال در کشور رونق پیدا کند باید مبادی قاچاق کالا را شناسایی کنیم و تا مادامی که این رویه وجود داشته باشد همین مسئله پا بر جا خواهد بود.

توسلی با اشاره به حذف صفر از پول ملی نیز گفت: کشورهای زیادی با حذف صفر از پول ملی اقتصاد خود را رونق بخشیده‌اند؛ ترکیه و آلمان در این حوزه موفق و آرژانتین و زیمبابوه ناموفق بوده‌اند که امیدواریم ما نیز بتوانیم در این عرصه موفق باشیم هر چند حذف ۴ صفر مشکلاتی را با خود به همراه خواهد داشت.

امام جمعه پردیس عنوان داشت: افزایش تورم و گرانی ارزاق، ایجاد مشکل در ترازهای مالی و کاهش درآمد در بخش واردات در نتیجه حذف صفر از پول ملی خواهد شد و در مقابل تقویت اشتغال، اصلاح سیستم بانکی در ارائه تسهیلات، تقویت و حمایت از تولید داخلی، ارزش پول ملی ما را در مقابل ارز تقویت می کند که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم.