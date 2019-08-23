به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال‌ آتش‌سوزی در جنگل‌های ارسباران و به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه برای اطفای حریق‌ و پیرو تماس حجت‌الاسلام آل‌هاشم امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با امیر سرتیپ حاتمی‌ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‌ضمن ابراز نگرانی‌ از ادامه آتش‌سوزی در ارسباران، خواستار به‌کارگیری امکانات و تجهیزات نیروهای مسلح برای خاموش کردن سریع آتش ‌ شد.

‌امیر سرتیپ حاتمی نیز طی دستوری خواستاری همکاری و بسیج ‌نیروهای سپاه، ارتش و مرزبانی با همه امکانات برای اطفای حریق جنگل‌های منطقه ارسباران شد.

براساس این گزارش، وزیر دفاع دفاع طی دستوری از ‌معاونت مهندسی ‌وزارت دفاع‌ و مرکز کنترل و پشتیبانی اطفا حریق هوایی کشور خواست با هماهنگی یگان‌های پروازی هلال احمر و هوانیروز، ۳‌ فروند بالگرد به منطقه اعزام کنند که ۲ فروند برای جابه‌جایی و هلیبرد نیرو و یک فروند بالگرد آب‌پاش با بسکت ۴۰۰۰ لیتری آب‌ به منطقه‌آتش‌سوزی مورد استفاده قرار گرفت.

‌براساس آخرین اخبار دریافتی، در حال حاضر نیروهای مسلح حاضر در منطقه، ‌اطفای کامل حریق را در حال انجام هستند.

جنگل‌های ارسباران نیز با ۱۶۴ هزار هکتار وسعت در شمالی‌ترین نقطه استان‌های آذربایجان‌شرقی و اردبیل یکی از ارزشمندترین جنگل‌های جهان محسوب می‌شود.

اهمیت منطقه ارسباران تنها به دلیل ویژگی‌های خاص اکوتوریسم، اکولوژیکی و توان‌های زیست محیطی آن نبوده، بلکه میراث تاریخی و فرهنگی این منطقه نیز از زمان‌های گذشته مورد توجه دوستداران این منطقه و جهان است به طوری که هر ساله هزاران گردشگر و محقق را به این منطقه جذب می‌کند.