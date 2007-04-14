محمد رضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، اظهارداشت: صبح روز سه شنبه و قبل از برگزاری جلسه علنی مجلس جلسه شورای مرکزی فراکسیون برگزار خواهد شد و بعد از جلسه علنی مجلس نیز مجمع عمومی فراکسیون جلسه خواهد داشت.

وی افزود: در این جلسات درخصوص چند موضوع بحث می شود که مهمترین آنها بررسی آخرین تحولات موضوع هسته ای ایران با حضور مقامات شورای عالی امنیت ملی و بحث اصلاح قانون انتخابات مجلس است.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس افزود: در بحث بررسی اصلاح قانون انتخابات مجلس ، نمایندگان پیشنهاداتی در برخی موارد دارند که درصورت توافق در مجمع عمومی، این پیشنهادات به صورت طرح دو فوریتی به هیات رئیسه تقدیم می شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان با اشاره به یک بند از این طرح مبنی بر استعفا مسئولان 6 ماه پیش از ثبت نام، خاطرنشان کرد: پیشنهاد برخی اعضای فراکسیون این است که این مدت به 4 ماه کاهش یابد. همچنین پیشنهاداتی نیز در خصوص شیوه تبلیغات مطرح است که درباره هر دو موضوع در جلسه مجمع عمومی و نشست شورای مرکزی فراکسیون بحث خواهد شد.