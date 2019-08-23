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۱ شهریور ۱۳۹۸، ۱۷:۳۸

به دست پدافند ارتش و کمیته های مردمی یمن رخ داد؛

سرنگونی هواپیمای جاسوسی متجاوزان بر فراز حجه

سرنگونی هواپیمای جاسوسی متجاوزان بر فراز حجه

پدافند هوایی یمن امروز جمعه، یک هواپیمای جاسوسی متجاوزان را در استان حجه سرنگون کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، پدافند هوایی یمن امروز جمعه، یک هواپیمای جاسوسی متجاوزان را در استان حجه سرنگون کرد.

یک منبع وابسته به پدافند هوایی یمن اعلام کرد: هواپیمای جاسوسی متجاوزان در غرب جبل مبعوثه در منطقه حرض در استان حجه سرنگون شده است.

این در حالی است که پدافند هوایی یمن دو روز قبل هم پهپاد پیشرفته آمریکایی را بر فراز ذمار سرنگون کرده بود.

در همین استان ارتش و کمیته های مردمی یمن با کارگذاشتن بمبی در مسیر مزدوران سودانی عضو ائتلاف تحت سرکردگی آل سعود، شماری زیادی از آنها را به هلاکت رساندند و برخی دیگر را زخمی کردند.

همزمان توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی را در شرق و غرب حیران در استان حجه گلوله باران کردند.

کد مطلب 4699748

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