اعزام ۲۰ گروه جهادی به مناطق سیل زده ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی عصر جمعه در حاشیه اعزام اولین گروه جهادی به منطقه ماژین اظهار داشت: امروز یکی از مطالبات مقام معظم رهبری که در حقیقت مطالبه انقلاب اسلامی است، خدمت رسانی به محرومان جامعه است.

وی بیان داشت: مقام معظم رهبری در پیام راهبردی و جامع خود به گروههای جهادی، کار جهادی را برخاسته از ایمان و به کارگیرنده هرچه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان دانسته اند که از این رو، این کارهای جهادی نقطه پایان ندارد و باید هرچه بیشتر ارتقا و گسترش یابد.

سردارشاکرمی تصریح کرد: تا پایان شهریور ماه در صدد هستیم ۲۰ گروه جهادی در قالب ۳۰۰ نفر و سه هزار نفر روز از دانشجو و دانشگاهیان بسیجی را به مناطق سیل زده و محروم اعزام کنیم.

وی عنوان کرد: در استان با همفکری نخبگان بسیج، جهادی تشکیل شده و در این قرارگاه پس از احصا مشکلات استان، چهار کارگروه در قالب کارگروه پزشکی، عمرانی، اقتصاد مقاومتی و فرهنگی اجتماعی، خدمات گروههای جهادی سازماندهی شده است.

وی افزود: اولین گروه جهادی در قالب ۴۰ نفر از دانشجویان بسیجی خواهر و برادر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی به ماژین اعزام شد.