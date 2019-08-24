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۲ شهریور ۱۳۹۸، ۷:۴۱

فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) ایلام خبر داد

اعزام ۲۰ گروه جهادی به مناطق سیل زده ایلام

اعزام ۲۰ گروه جهادی به مناطق سیل زده ایلام

ایلام - فرمانده سپاه امیرالمومنین(ع) ایلام از اعزام ۲۰ گروه جهادی در قالب سه هزار نفر به مناطق سیل زده ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی عصر جمعه در حاشیه اعزام اولین گروه جهادی به منطقه ماژین اظهار داشت: امروز یکی از مطالبات مقام معظم رهبری که در حقیقت مطالبه انقلاب اسلامی است، خدمت رسانی به محرومان جامعه است.

وی بیان داشت: مقام معظم رهبری در پیام راهبردی و جامع خود به گروههای جهادی، کار جهادی را برخاسته از ایمان و به کارگیرنده هرچه بیشتر از ظرفیت وجودی انسان دانسته اند که از این رو، این کارهای جهادی نقطه پایان ندارد و باید هرچه بیشتر ارتقا و گسترش یابد.

سردارشاکرمی تصریح کرد:  تا پایان شهریور ماه در صدد هستیم ۲۰ گروه جهادی در قالب ۳۰۰ نفر و سه هزار نفر روز از دانشجو و دانشگاهیان بسیجی را به مناطق سیل زده و محروم اعزام کنیم.

وی عنوان کرد: در استان با همفکری نخبگان بسیج، جهادی تشکیل شده و در این قرارگاه پس از احصا مشکلات استان، چهار کارگروه در قالب کارگروه پزشکی، عمرانی، اقتصاد مقاومتی و فرهنگی اجتماعی، خدمات گروههای جهادی سازماندهی شده است.

وی افزود: اولین گروه جهادی در قالب ۴۰ نفر از دانشجویان بسیجی خواهر و برادر با همکاری دانشگاه علوم پزشکی به ماژین اعزام شد.

کد مطلب 4699853

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
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      پاسخ
      درستش اینه که بگین اعزام 3000 نفر در قالب 20 گروه جهادی

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