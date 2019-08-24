طرح تشکیل ائتلاف خلیج فارس، نشانه ضعف آمریکا است

اصغر زارعی کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهداف آمریکا در تشکیل ائتلافی در خلیج فارس به منظور آنچه آنها تامین امنیت کشتیرانی در آن منطقه عنوان کرده اند، اظهار داشت: با توجه به برخی موضوعات پیش آمده از جمله ناکامی نظامی و تکنولوژیک آمریکا در رصد شرایط منطقه خلیج فارس به وسیله پهپاد های خود، سرنگونی یکی از پیشرفته ترین پهپاد های آنها توسط پدافند بومی ایران، مورد اصابت قرار گرفتن چندین فروند کشتی در بندر فجیره امارات و دیگر اتفاقاتی که در عراق و عربستان حادث شد، آمریکا به شدت نسبت به امنیت خلیج فارس و کشتیرانی و ناوهای خود در آن منطقه احساس نگرانی کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به این موارد، آمریکا بر آن شد تا جهت آنچه که آنها تضمین امنیت خلیج فارس و تامین امنیت عبور و مرور کشتی ها در این منطقه نامیدند، ائتلافی را در دستور کار خود قرار دهد،افزود: اما با گذشت حدود دو ماه از طرح تشکیل ائتلاف آمریکایی در خلیج فارس، ما شاهدیم که استقبال چندانی از سوی کشورهای دعوت شده صورت نگرفته است.

کارشناس مسائل منطقه اظهار داشت: ایران اعلام کرده که تامین امنیت منطقه خلیج فارس بر عهده جمهوری اسلامی ایران است و ما اجازه نخواهیم داد که امنیت کشتیرانی و خلیج فارس با حضور نیروهای خارجی به خطر بیافتد و هر تهدیدی نسبت به منافع و امنیت ایران واکنش تهران را در بر خواهد داشت.

زارعی تصریح کرد: نگرانی ها و تردیدهایی در میان کشورهایی که برای حضور در ائتلاف خلیج فارس دعوت شده اند وجود دارد و علی رغم فشارهای وارده، بسیاری از آنها اعلام کرده اند که در ائتلاف نظامی شرکت نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه آمریکا و متحدان آن در منطقه فکر می کردند که می‌توانند همچون گذشته در منطقه خلیج فارس حکمرانی کنند و خواسته‌های خود را بر دیگران تحمیل کنند، ادامه داد: اما نفوذ و قدرت جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت در منطقه، شرایطی را ایجاد کرد که به شدت موجبات نگرانی و آسیب پذیری نیروهای آمریکا و متحدان آن را به وجود آورده است.

کارشناس مسائل منطقه با اشاره به اینکه ائتلافی که از طرف آمریکا مطرح شده را می توان به عنوان پوششی بر ناتوانی و ضعف آنها در منطقه قلمداد کرد،گفت: با نگاهی واقع بینانه به موضوع می‌توان متوجه شد که طرح ائتلاف بین المللی در خلیج فارس دقیقاً نقطه آسیب پذیری و ضعفی است که آنها در این مقطع از خود نشان دادند.

زارعی در خصوص اقدامات دستگاه دیپلماسی در برهه فعلی، گفت: در این شرایط جمهوری اسلامی ایران تحرکات دیپلماتیک لازم را در دستور کار خود قرار داده و تماس ها و مذاکرات بسیاری را با کشورهای مختلف به خصوص کشورهای منطقه ای، ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: سفرهای وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات، به کشور های مختلف، تقویت و افزایش روابط با کشورهای جبهه مقاومت، دوستان و متحدان منطقه‌ای و حضور در مجامع بین المللی از دیگر اقدامات دیپلماتیک ایران به حساب می آید که به پشتوانه توانمندی بالای نظامی و دفاعی ایران و جبهه مقاومت، جایگاه بهتر و بالاتری را برای تهران در منطقه به همراه آورده است.

کارشناس مسائل منطقه با بیان اینکه آمریکایی ها از سال ها پیش در منطقه خلیج فارس، از پایگاه نظامی برخوردار بودند و دسترسی های بسیار خوبی را به لحاظ دفاعی و نظامی در این منطقه دارند،گفت: بنابراین ایجاد این ائتلاف بین المللی در خلیج فارس از سوی آمریکا، ظرفیت جدیدی را برای واشنگتن به همراه ندارد.