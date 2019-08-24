دست رد کالدرون به سینه مدیر برنامه بازیکنان خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، گابریل کالدرون نسبت به خریدهای خارجی پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستانی رضایت ندارد و این موضوع را به وضوح صحبت های سرمربی پرسپولیس در نشست خبری قبل و بعد از بازی پرسپولیس و پارس جنوبی جم می توان دید.

سرمربی سرخپوشان پایتخت که قصد داشت در کنار جونیور برزیلی یک بازیکن آفریقایی دیگر را نیز جذب کند به دلیل کمبود بودجه در باشگاه از تصمیم خود صرف‌نظر کرد.

کالدرون که می خواست خط حمله پرسپولیس را با دو مهاجم خارجی تکمیل کند پیشنهادات چند مدیر برنامه ایرانی را برای خرید بازیکن ارزان قیمت رد کرد. او تمایلی به جذب مهاجم بی کیفیت ندارد و نمی خواهد لیست این تیم را با یک نیمکت نشین دائمی تکمیل کند.

از این رو پرونده جذب بازیکن خارجی برای پرسپولیس بطور کامل بسته شد تا سرخپوشان در دور رفت نوزدهمین رقابت های لیگ برتر با ۲۴ بازیکن به میدان بروند.