با بی دقتی بازیکنان موقعیت گلزنی را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان تیم ملی حفاری با نتیجه ۲ بر یک مقابل پویندگان فجر شیراز شکست خورد تا با یک تساوی از هفته اول در رده نهم جدول رده بندی قرار گیرد.

سرمربی تیم فوتسال ملی حفاری در گفتگو با خبرنگار مهر پس از شکست مقابل پویندگان فجر شیراز گفت: بازی قشنگی بود. نیمه نخست سوار بر بازی بودیم و ۷-۶ موقعیت صد در صد گلزنی را با بی دقتی بازیکنانم از دست دادیم. نیمه دوم نیز موقعیت گلزنی داشتیم اما نشد و شاید اگر زودتر از حریف به گل می‌رسیدیم نتیجه به سود تیم ما پایان می یافت.

مینا بارانی در ادامه درباره هدف تیمش در مسابقات فصل جاری گفت: بسیاری از تیم‌های حاضر در لیگ برای کسب عنوان نخست در جدول رده بندی حاضر شده‌اند اما با توجه به پلی آف هدف ما ابتدا حضور در جمع ۴ تیم و شرکت در پلی آف است و سپس برای روی سکو رفتن تلاش خواهیم کرد.

وی درباره شرایط شروع به کار لیگ و انصراف تیم شهرداری در ابتدای فصل گفت: پیش از آغاز مسابقات دو تیم انصراف دادند که با تلاش فدراسیون و سازمان لیگ مجددا به جدول برگردانده شدند و در نهایت با شروع مسابقات شهرداری کنار کشید. این نشان می‌دهد در بخش بانوان اسپانسرها حمایت خوبی نمی کنند و در میانه راه به مشکل بر می خوردند.

بارانی افزود: باید تدابیری در این زمینه اندیشه شود. حیف است لیگی که حداقل ۸ تیم قوی دارد باید حمایت بیش تری از آن شود تا پویا تر برگزار شود. مسئولان حمایت کنند.