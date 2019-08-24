ایتالیا در آستانه تشکیل دولت ائتلافی جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، یکی از نمایندگان سوسیال دمکرات ایتالیا در گفتگویی با اشاره به نشست های متعدد و مختلف میان احزاب سیاسی برای تعیین وضعیت دولت آتی در این کشور گفت: نتایج نشست های برگزار شده تا کنون نشان می دهد که احزاب سیاسی ایتالیا در آستانه یک ائتلاف جدید قرار دارند.

بر اساس اعلام این مقام ایتالیایی پیش بینی می شود که دولت ائتلافی آتی از احزاب سوسیال دمکرات و حزب پوپولیستی «جنبش پنج ستاره» تشکیل شود، اما در عین حال باید تا اتمام نشست ها و کسب نتیجه منتظر ماند.

پس از سقوط دولت ایتالیا بواسطه استعفای «جوزپه کنته» نخست وزیر این کشور احزاب سیاسی رایزنی ها و نشست های مشورتی خود را آغاز کردند.

گفتنی است نخست وزیر ایتالیا هفته گذشته با حضور در مجلس سنای این کشور و پس از یک سخنرانی طولانی با انتقاد شدید از «بی‌مسئولیتی» ماتئو سالوینی، معاون خود را آغازگر اختلاف‌ها درون دولت و «عامل سقوط» آن خواند.