رقبای سعید ملایی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از فردا یکشنبه دوم شهریورماه با حضور ۸۶۰ جودوکار از ۱۴۹ کشور به میزبانی ژاپن در توکیو آغاز می شود. جودوکشورمان سعید ملایی را به عنوان تنها نماینده خود در این رقابتها دارد.

سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم جایی که ۸۵ جودوکار دیگر به مانند او ثبت نام کرده اند، به عنوان نفر یک رنکینگ جهانی و با سید یک در بالای جدول گروه A دور نخست استراحت دارد. جودوکار ایران در مرحله بعد با برنده دیدار نمایندگان مراکش و سوریه مبارزه خواهد کرد.

طبق برنامه ملایی روز چهارشنبه هفته جاری به دیدار رقبای خود می رود.