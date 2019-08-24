  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۱۱

جودو قهرمانی جهان- توکیو

رقبای سعید ملایی مشخص شدند

رقبای سعید ملایی مشخص شدند

رقابتهای جودو قهرمانی جهان امروز قرعه کشی شد و تنها نماینده ایران در این دوره از مسابقات رقبای خود را شناخت.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از فردا یکشنبه دوم شهریورماه با حضور  ۸۶۰ جودوکار از ۱۴۹ کشور به میزبانی ژاپن در توکیو آغاز می شود. جودوکشورمان سعید ملایی را به عنوان تنها نماینده خود در این رقابتها دارد. 

سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم جایی که ۸۵ جودوکار دیگر به مانند او ثبت نام کرده اند، به عنوان نفر یک رنکینگ جهانی و با سید یک در بالای جدول گروه A دور نخست استراحت دارد. جودوکار ایران در مرحله بعد با برنده دیدار نمایندگان مراکش و سوریه مبارزه خواهد کرد.

طبق برنامه ملایی روز چهارشنبه هفته جاری به دیدار رقبای خود می رود. 

کد مطلب 4699981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها