۱۰۰ خانه عالم در روستاهای آذربایجان غربی احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حبیب شهسواری در جریان بهره برداری از خانه عالم در شهرستان شوط اظهارداشت: روند احداث خانه عالم برای روحانیان در روستاها آغاز شده است و برای تکمیل اجرای این طرح‌ها اعتباری افزون بر ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی هزینه می شود.

وی با بیان اینکه ساخت خانه‌های عالم برای روحانیان موجب توسعه فرهنگ دینی در روستاها می‌شود افزود: ساخت خانه عالم برای افزایش حضور مبلغین در مناطق روستایی به ویژه برای مناطق محروم بسیار مهم بوده وبرای توسعه فرهنگ دینی و سبک زندگی اسلامی در روستاها حائز اهمیت است.

سردار شهسواری از احداث و تکمیل ۱۰۰ خانه عالم در روستاهای استان خبرداد و افزود: برای اجرای آنها اعتباری افزون یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات قرارگاه سازندگی هزینه شده است.

در ادامه با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی یک باب خانه عالم در شهرستان شوط به بهره برداری رسید.

این خانه عالم در روستای مخور توسط قرار گاه سازندگی حمزه سید الشهدا در زمینی به مساحت ۱۴۰ مترمربع احداث شده است.