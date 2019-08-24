دستگاه قضایی از کارگران و فعالان اقتصادی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح شنبه در شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز که با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران همراه بود با اشاره به سیاست های کلی قوه قضاییه در حمایت از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: طبق فرمایشات مقام معظم‌ رهبری در جنگ اقتصادی و به تعبیری با ترورسیم اقتصادی مواجه هستیم و دشمنان از همه جبهه ها به ما حمله کرده اند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی کشور رزمندگان جنگ اقتصادی هستند، ادامه داد: مانند جنگ نظامی دفاع مقدس این رزمندگان نیز به حمایت نیاز دارند، حمایت هایی که مادی و معنوی باشد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه همه ظرفیت های کشور باید در خدمت فعالان اقتصادی قرار بگیرد تا شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم، گفت: برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های دستگاه قضا در استان البرز از همه ظرفیت ها استفاده شود.

فاضلی هریکندی در خصوص حمایت دستگاه قضا از فعالان اقتصادی استان به ویژه مواردی که مربوط به کارگر و کارفرما می شود، گفت: فعالان اقتصادی برای پیگیری حوادث کاری به دستگاه قضا مراجعه می کنند، حوادث کارگری غیرعمد بوده و به نوعی از کار باز می مانند، این مهم مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در خصوص رسیدگی به پرونده های حوادث کارگری اقداماتی انجام شده است، گفت: مطالبات کارگران پرداخت دیه است، این مشکل بدون کمترین حضور کارفرما قابل حل است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز دستگاه قضا با نماینده پزشکی قانونی و یا بازرس اداره کار هماهنگ خواهد شد تا به پرونده فعالان اقصادی در خصوص حوادث کارگری بدون کمترین حضور کارفرما در مراجع قضایی رسیدگی شود.