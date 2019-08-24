مسئولان میامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام قربانعلی صفایی پور صبح شنبه در نخستین روز از هفته دولت و در دیدار با مسئولان و مدیران اجرایی میامی به میزبانی دفتر خود، ضمن تأکید بهضرورت تحقق ارزشهای انقلابی، بیانیه گام دوم و اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: مسئولان ما برای رسیدن به اهداف عالیه نظام اسلامی باید ویژگیهایی داشته باشند که نخستین آنها التزام عملی به شعارهای انقلاب و حمایت از جریان انقلاب اولین ویژگی است.
وی افزود: یک مسئول در نظام اسلامی باید به فکر تهیه برنامه برای تحقق اقتصاد مقاومتی بر محور قدرت، نشاط کاری و احساس مسئولیت باشند تا اقتصاد که همانا کلید تحرک و توسعه کشور محسوب میشود، بتواند به پویایی برسد.
امامجمعه میامی درباره دیگر ویژگیهای یک مدیر انقلابی، بیان کرد: دل بریدن از بیگانگان و اتکا به درون و جوانگرایی در زمره دیگر اقداماتی است که امروز باید برای تحول اداری به آن نگاه ویژهای داشت.
صفایی پور بیان کرد: مدیریت جهادی با تلاش مجاهدانِ و خدمات شبانهروزی از دیگر ویژگیهایی که مسئولان ما برای تحقق ارزشهای انقلابی بهخصوص بیانیه گام دوم انقلاب باید از خود بروز دهند.
وی بابیان اینکه مدیران نباید دربند ساعات اداری باشند، ابراز داشت: مدیران تا زمانی که کار اداری و مردم وجود دارد باید در اداره حضور داشته باشند و از سوی دیگر در نظام اسلامی پایه و اساس خدمترسانی رضایت خدا و مردم است نه حقوق و اضافهکار و مزایا.
امامجمعه میامی اهتمام به حفظ ارزشهای انقلاب و ساده زیستی را از ویژگیهای مدیرانی چون باهنر و رجایی دانست و تأکید کرد: این بزرگواران رعایت بیتالمال و جلوگیری از حیفومیل آن را در سایه پاسداری از آزادی و استقلال و عزت ملی و ترویج سبک زندگی اسلامی بهعنوان الگوهای مدیریتی انقلاب اسلامی در خود داشتهاند.
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