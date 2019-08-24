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۲ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۰۲

نماینده مردم بافت، رابر، ارزوئیه:

مرکز تحقیقات گردو در بافت راه اندازی شود

مرکز تحقیقات گردو در بافت راه اندازی شود

بافت - نماینده مردم بافت، رابر، ارزوئیه بر لزوم ایجاد مرکز تحقیقات گردو در بافت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بختیاری جمعه شب در جشنواره گردو اظهار داشت: شهرستان‌های بافت، رابر و ارزوئیه از جمله مناطقی هستند که بیشترین کشت درختان گردو در کل کشور دارند و  ضرورت دارد که یک مرکز تحقیقات گردو راه‌اندازی شود که این خواسته مردم است.

وی ادامه داد: برای این منظور می توان از نخبگان همین منطقه استفاده کرد و این مرکز تحقیقات گردو تشکیل شود همچنین می‌توان از واریته ها و نسل جدید برای بهره‌وری گردوهای این منطقه استفاده کرد.

وی گفت : ۱۰ سال است که گردوها گرفتار آلودگی کرم خراط شده‌اند و باید کمیته ویژه‌ای برای پاک‌سازی آلودگی کرم خراط گردو تشکیل شود و سازمان تعاون روستایی که مسئولیت اصلی در صادرات محصولات را به عهده‌ دارند، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای محصول گردو داشته باشند و ان شاالله مشکلات گردو حل شود و مردم امیدوارتر به کار کشاورزی ادامه دهند.

کد مطلب 4699994

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    نظرات

    • حسین منصوری IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
      0 0
      پاسخ
      بافت مقام دوم گردوی کشور را دارد به زودی ته جدولیم چون تمام گردوی کلاغ نشان و دیم اند من ده ساله زحمت کشیدم همه نژاد خوب سوار کردم کسی استقبال نکرد

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