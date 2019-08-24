به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که در خصوص ترخیص محموله های لوبیا قرمز تا اتخاذ تصمیم نهایی از هر گونه اقدام خودداری شود.

در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه شماره ۸/۶۷۰۱۴۱ مورخ ۹۸/۵/۲۰ در خصوص طبقه بندی لوبیای قرمز موضوع ابلاغ تصمیمات چهل و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار به شماره ۶۰/۱۴۰۹۵۷ مورخ ۹۸/۵/۱۹ نظر بر اینکه وفق دستور مورخ ۲۰/۵/۹۸ رئیس کل گمرک ایران مقرر گردید موارد مربوط به این موضوع، در شورای حقوقی مطرح و تصمیم لازم اتخاذ گردد که متعاقب آن طی نامه های شماره ۹۸/۶۸۴۵۲۴ و ۹۸/۶۸۴۵۶۰ مورخ ۹۸/۵/۲۳ حوزه معاونت حقوقی از دفاتر ستادی واردات و تعرفه استعلام و تحت رسیدگی توسط دفاتر مذکور می باشد بدینوسیله مفاد نامه شماره ۹۸/۶۵۶۷۳۴ مورخ ۹۸۶/۵/۱۶ کان لم یکن اعلام می گردد؛ بنابراین هر گونه اقدام در خصوص محموله های موجود در گمرکات منوط به اعلام نتیجه نهایی از سوی گمرک ایران به حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی خواهد بود.