برنامه تولید ۹۰ درصد مواد اولیه دارویی مورد نیاز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا شانه ساز، صبح شنبه در افتتاحیه هجدهمین همایش سالانه انجمن علمی داروسازان ایران در مرکز همایش های رازی تهران، با عنوان این مطلب که صنعت داروسازی امروز به یک نقطه قوت برای کشور تبدیل شده است، افزود: شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی که دهه هاست با ایران مراوده تجاری داشته اند، برای کار با ایران دچار مشکل شده و تحت فشار قرار گرفته اند.

وی با بیان این مطلب که مسائل و مشکلات این حوزه فراتر از موانع در انتقالات بانکی است، گفت: فشار ناشی از تحریم‌ها باعث شده که به سمت تولید داخلی مواد اولیه دارویی برویم. برنامه ما این است که بتوانیم ۸۵ تا ۹۰ درصد مواد اولیه دارویی مورد نیاز کشور را در داخل تولید کنیم.

شانه ساز تاکید کرد: تلاش می کنیم نیاز به ماده اولیه دارویی را به کمتر از ۹۰ درصد برسانیم. همچنین، تلاش می کنیم ۹۹ درصد از نیاز عددی دارویی کشور را نیز در داخل تولید می کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو، ادامه داد: از سه درصد واردات سالانه دارو به کشور یک تا دو درصد مربوط به داروهای وارداتی مشابه تولید داخل است.

شانه ساز گفت: در حوزه تولید ماده اولیه ما مزیت بیشتری نسبت به تولید داروهای ساخته شده داریم که این به دلیل برخورداری از منابع طبیعی غنی مورد نیاز در کشور است.