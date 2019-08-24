صنایع جانبی گردو در بافت ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آیتاللهی موسوی جمعه شب در جشنواره گردو اظهار داشت: کرمان بزرگترین استان کشور است و ۲۳ شهرستان دارد.
وی ادامه داد: بافت ۳.۵ درصد وسعت استان کرمان را شامل میشود و حدوداً ۲۸ هزار هکتار وسعت باغات و مزارع این شهرستان است.
آیت اللهی موسوی گفت: عمده تولید این شهرستان گردو است و اقتصاد خوبی را برای این منطقه دارد. گردو تنها درختی است که تمام اجزایش قابلیت استفاده دارد و صنایع جنبی را توسعه بدهیم که درآمد و اشتغال بیشتری را برای شهرستان خواهد داشت.
امامجمعه شهرستان بافت هم در این مراسم با بیان اینکه قدرت امروز ما باید رسانهای شود تا جهان از آن مطلع شود، گفت: رهبری در دیدار با دولتمردان اولویت کشور را دو مسئله مهم دانستند یک مسئله اقتصاد و دیگری فرهنگ.
علی مهدی زاده ادامه داد: کشور ما غنی است و اقتصاد با تولید داخل حل میشود برای چنین کشوری زیبنده نیست بازارش در اختیار کالاهای خارجی باشد.
فرماندار بافت هم در جشنواره گردو اظهار داشت: از سرمایهگذاران دعوت میکنم برای سرمایهگذاری به بافت منطقه چهارفصل بیایند و همه مسئولین با سرماییه گذاران همراهی میکنند.
فتحعلی حمزه جواران گفت: امروز کشتارگاه طیور در شهرستان بافت افتتاح شد و باید ظرفیت بالقوه شهرستان را به بالفعل تبدیل کنیم
در پایان از پنج رتبه زیر ۱۰۰ کنکور شهرستان بافت تجلیل شد.
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