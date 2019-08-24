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۲ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۱۰

معاون استاندار کرمان:

صنایع جانبی گردو در بافت ایجاد شود

صنایع جانبی گردو در بافت ایجاد شود

بافت - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بر لزوم ایجاد صنایع جانبی گردو در شهرستان بافت تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آیت‌اللهی موسوی جمعه شب در جشنواره گردو اظهار داشت: کرمان بزرگ‌ترین استان کشور است و ۲۳ شهرستان دارد.

وی ادامه داد: بافت ۳.۵ درصد وسعت استان کرمان را شامل می‌شود و حدوداً ۲۸ هزار هکتار وسعت باغات و مزارع این شهرستان است.

آیت اللهی موسوی گفت: عمده تولید این شهرستان گردو است و اقتصاد خوبی را برای این منطقه دارد. گردو تنها درختی است که تمام اجزایش قابلیت استفاده دارد و صنایع جنبی را توسعه بدهیم که درآمد و اشتغال بیشتری را برای شهرستان خواهد داشت.

امام‌جمعه شهرستان بافت هم در این مراسم با بیان اینکه قدرت امروز ما باید رسانه‌ای شود تا جهان از آن مطلع شود، گفت: رهبری در دیدار با دولتمردان اولویت کشور را دو مسئله مهم  دانستند یک مسئله اقتصاد  و دیگری فرهنگ.

علی مهدی زاده ادامه داد: کشور ما غنی است و اقتصاد با تولید داخل حل می‌شود برای چنین کشوری زیبنده نیست بازارش در اختیار کالاهای خارجی باشد.

فرماندار بافت هم در جشنواره گردو اظهار داشت: از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنم برای سرمایه‌گذاری به بافت منطقه چهارفصل بیایند و همه مسئولین با سرماییه گذاران همراهی می‌کنند.

فتحعلی حمزه جواران گفت: امروز کشتارگاه طیور در شهرستان بافت افتتاح شد و باید ظرفیت بالقوه شهرستان را به بالفعل تبدیل کنیم

 در پایان از پنج رتبه زیر ۱۰۰ کنکور شهرستان بافت تجلیل شد.

کد مطلب 4700011

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