صدور پروانه استاندارد برای ۴ واحد تأسیسات گاز مایع در ایلام

مهناز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقررات حمل و نقل و ذخیره سازی و توزیع گاز مایع مشمول استاندارد اجباری است و مطابق ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد واحدهای خدماتی فعال در زمینه حمل و نقل و ذخیره سازی و توزیع گاز مایع در کشور ملزم به رعایت استاندارد ملی شماره ۸۴۱ هستند.

وی افزود: باید در تمامی تأسیسات گاز مایع قوانین و مقرارت استاندارد ملی مربوطه برقرار و برای ارائه خدمات پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شود، در غیر اینصورت با واحدهای خدماتی متخلف برابر قانون برخورد حقوقی می شود.

همتی افزود: در استان ایلام ۶ واحد خدماتی تأسیسات گاز مایع مستقر هستند که چهار مورد از آنها پس از بازرسی های انجام شده توسط شرکت های ذیصلاح موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای خدمت خود گردیده اند، همچنین در هفته اخیر دو پروانه کاربرد نیز صادر شده است.

مدیر کل استاندارد ایلام در پایان با تأکید به لزوم اقدام قانونی در خصوص واحدهای غیر استاندارد اضافه کرد: اداره کل استاندارد استان نیز برای یک واحد خدماتی تأسیسات گاز مایع واقع در شهرستان دره شهر که هنوز اقدام مناسبی در زمینه استاندردسازی و اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد انجام نداده است و دارای نواقص است، وارد مراحل اقدام حقوقی شده است.