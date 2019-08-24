مازیار فلاحی خواننده «ترور خاموش» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، قطعه «ترور خاموش» با شعر، موسیقی و صدای مازیار فلاحی با تنظیم افشین آرام ساخته شده است و به عنوان تیتراژ پایانی سریال «ترور خاموش» روی آنتن خواهد رفت.

موضوع سریال «ترور خاموش» به نویسندگی حسین تراب نژاد و هومان فاضل، امنیت نرم است و با هدف کاهش آسیب‌ های اجتماعی تولید شده است. معضلات و ناهنجاری‌هایی که از جمله آن می‌توان به طلاق، مواد مخدر و حاشیه‌ نشینی اشاره کرد.

سعید راد، جلال فاطمی، حمید عطایی، امیرمحمد زند، پرویز فلاحی پور، پریوش نظریه، ستاره اسکندری، رضا مولایی، سامیه لک، مهدخت مولایی، ژیلا آل ارشاد، مریم بوبانی، نازنین فراهانی، رویا میرعلمی، حمید شریف‌ زاده، حسین سحرخیز، سمیرا حسینی، آناهیتا افشار، سپیده خداوردی و شایسته ایرانی از بازیگران سریال «ترور خاموش» هستند.