۱۰۷ پروژه در شهرستان بشرویه افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی شفیعی صبح شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: از این تعداد ۱۰۱ پروژه افتتاحی و شش پروژه نیز کلنگ زنی خواهد شد.

وی با اشاره به هزینه کرد ۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای پروژه های هفته دولت امسال، بیان کرد: برای پروژه های افتتاحی ۲۲ میلیارد تومان پیش بینی و برای پروژه های کلنگ زنی ۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

فرماندار بشرویه ادامه داد: با اجرای این پروژه ها تمام مردم شهر و روستاهای بشرویه از مزایای آن بهره مند و برای ۲۹۵ نفر نیز اشتغال ثابت ایجاد می شود.

شفیعی با بیان اینکه بالغ بر ۲۲ میلیارد تومان از اعتبارات پروژه های امسال از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است، افزود: همچنین مبلغ پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان هم تسهیلات بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه از لحاظ تعداد بیشترین پروژه های این هفته در بخش های نیز برق، جهاد کشاورزی و راهداری خواهد بود، عنوان داشت: از نظر ریالی نیز شهرداری با شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، جهاد کشاورزی با پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و راهداری با چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به ترتیب بیشترین پروژه ها را به خود اختصاص داده اند.

فرماندار بشرویه با بیان اینکه سالن استاندارد ورزشی یکی از پروژه های مهم شهرستان بوده که هفته دولت کلنگ زنی می شود، افزود: این پروژه در دهه فجر ۹۹ یا هفته دولت ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.

شفیعی، افتتاح فاز نخست مجتمع فرهنگی و کلنگ زنی فاز دوم این مجتمع، بوستان مادر، زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی آزادی، یک مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و پروژه آبیاری کم فشار و نیز ساختمان بخشداری ارسک را از دیگر برنامه های مهم این هفته اعلام کرد.

وی اضافه کرد: پروژه های طولانی مدت همچون زورخانه، استخر شنا و سالن ورزشی غنی آباد نیز پس از چند سال و بعد از سفر استاندار ادامه کار ساخت آن آغاز شده است.

فرماندار بشرویه یاداور شد: پروژه های امسال در ۱۹ بخش اعم از ورزش و جوانان، راه، شهری، کشاورزی و برق رسانی و آبرسانی و در حوزه میراث فرهنگی، مسکن محرومان افتتاح و کلنگ زنی می شود.