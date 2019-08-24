به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی پیش از ظهر شنبه در نشست مدیران دستگاههای اجرایی با نماینده ولی فقیه در استان همدان که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، گفت: هفته دولت فرصت خوبی برای بیان دستاوردهایی انقلاب و خدمات دولت است.
وی گفت: هر ساله در این ایام ضمن گرامیداشت و یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر فرصتی فراهم میشود تا گوشهای از اقدامات دولت عرضه و برخی ارزشها و نکات مهم یادآوری شود.
استاندار همدان گفت: از مهمترین ویژگیهایی که شهیدان رجایی و باهنر را ماندگار کرده سادهزیستی و کار شبانهروزی آنها و دولت ایشان بود.
وی با بیان اینکه دولت مکتبی شهید رجایی الگویی برای تمام دولتمردان است و باید این راه و رسم در همه حوزه های اداری جریان یابد، افزود: قوه مجریه خط مقدم خدمت رسانی است و همه مجموعه ها براساس فرمایش مقام معظم رهبری باید به دولت کمک کنند تا دولت در حوزه خدمت به مردم موفق تر باشد.
وی گفت: مسئولان در خط مقدم خدمترسانی با وجود مسائل و مشکلاتی که کشور با آن مواجه است باید به این واقعیت توجه کنند که به وظایف خود عمل کنند.
دشمن با تمام توان و با تحریم ها به دنبال فشار بر کشور و فاصله انداختن بین مردم و حاکمیت است استاندار همدان اضافه کرد: دشمن با تمام توان و با تحریم ها به دنبال فشار بر کشور و فاصله انداختن بین مردم و حاکمیت است اما دشمن باید بداند که مردم ما انقلاب و نظام خود را دوست دارند و این نقشه ها به شکست می انجامد.
وی گفت: دشمن اقتصاد ما را مورد هدف قرار داده تا موجبات نارضایتی مردم، فاصله گرفتن آنها از حاکمیت، فروپاشی اقتصاد و فروپاشی نظام را رقم بزند اما دشمن غافل از این است که در ۴۰ سال گذشته نسلهای مختلف پیوند ناگسستنی با آرمانهای انقلاب و امام دارند.
شاهرخی با یادآوری اینکه بخش خصوصی و مدیران واحدهای تولیدی همراهی خوبی با دولت و بخش اقتصادی کشور دارند و اجاره نخواهند داد در کشور خللی ایجادشود، گفت: منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد، شهرک بنکداران و شهرک فن آوری های نوین ۳ طرح بزرگ اقتصادی در استان همدان هستند که می تواند استان همدان را متحول کند.
استاندار همدان با بیان اینکه مردم با صبر انقلابی نهایت بردباری را به کار بردند و نقشه شوم آمریکا را نقش بر آب کردند اظهار کرد: امروز شرایط در حال تغییر است.
احیای واحدهای تولیدی مشکل دار و جذب سرمایه گذار
وی احیای واحدهای تولیدی مشکل دار و جذب سرمایه گذار را اولویت برنامه های دولت در استان همدان برشمرد و گفت: حوزه راه؛ توجه ویژه ای به استان همدان داشته و پروژه های بزرگی در استان همدان در حال اجراست. استاندار همدان همچنین گفت: همزمان با هفته دولت ۷۰۵ طرح با اعتبار حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال در این استان بهره برداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود که به دنبال بهره برداری از این طرح ها یک هزار و ۲۳۳ شغل ایجاد خواهد شد.
شاهرخی تاکید کرد: توجه به تولید، معیشت و اشتغال از مهمترین اولویت های مجموعه دولت در استان همدان است.
استاندار همدان با بیان اینکه توسعه زیر ساخت ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی باعث ایجاد اشتغال و توسعه استان می شود؛ از همراهی آیت الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان همدان تقدیر و تشکر کرد.
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