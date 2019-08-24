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۲ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶

استاندار همدان:

دولت مکتبی شهید رجایی الگویی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی است

دولت مکتبی شهید رجایی الگویی برای مدیران دستگاه‌های اجرایی است

همدان - استاندار همدان گفت: دولت مکتبی شهید رجایی الگویی برای تمام دولتمردان است و باید این راه و رسم در همه حوزه های اداری جریان یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی پیش از ظهر شنبه در نشست مدیران دستگاههای اجرایی با نماینده ولی فقیه در استان همدان که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، گفت: هفته دولت فرصت خوبی برای بیان دستاوردهایی انقلاب و خدمات دولت است.

وی گفت: هر ساله در این ایام ضمن گرامیداشت و یاد و خاطر شهیدان رجایی و باهنر فرصتی فراهم می‌شود تا گوشه‌ای از اقدامات دولت عرضه و برخی ارزش‌ها و نکات مهم یادآوری شود.

استاندار همدان گفت: از مهمترین ویژگی‌هایی که شهیدان رجایی و باهنر را ماندگار کرده ساده‌زیستی و کار شبانه‌روزی آنها و دولت ایشان بود.

وی با بیان اینکه دولت مکتبی شهید رجایی الگویی برای تمام دولتمردان است و باید این راه و رسم در همه حوزه های اداری جریان یابد، افزود: قوه مجریه خط مقدم خدمت رسانی است و همه مجموعه ها براساس فرمایش مقام معظم رهبری باید به دولت کمک کنند تا دولت در حوزه خدمت به مردم موفق تر باشد.

وی گفت: مسئولان در خط مقدم خدمت‌رسانی با وجود مسائل و مشکلاتی که کشور با آن مواجه است باید به این واقعیت توجه کنند که به وظایف خود عمل کنند.

دشمن با تمام توان و با تحریم ها به دنبال فشار بر کشور و فاصله انداختن بین مردم و حاکمیت است استاندار همدان اضافه کرد: دشمن با تمام توان و با تحریم ها به دنبال فشار بر کشور و فاصله انداختن بین مردم و حاکمیت است اما دشمن باید بداند که مردم ما انقلاب و نظام خود را دوست دارند و این نقشه ها به شکست می انجامد.

وی گفت: دشمن اقتصاد ما را مورد هدف قرار داده تا موجبات نارضایتی مردم، فاصله گرفتن آنها از حاکمیت، فروپاشی اقتصاد و فروپاشی نظام را رقم بزند اما دشمن غافل از این است که در ۴۰ سال گذشته نسل‌های مختلف پیوند ناگسستنی با آرمان‌های انقلاب و امام دارند.

شاهرخی با یادآوری اینکه بخش خصوصی و مدیران واحدهای تولیدی همراهی خوبی با دولت و بخش اقتصادی کشور دارند و اجاره نخواهند داد در کشور خللی ایجادشود، گفت: منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد، شهرک بنکداران و شهرک فن آوری های نوین ۳ طرح بزرگ اقتصادی در استان همدان هستند که می تواند استان همدان را متحول کند.

استاندار همدان با بیان اینکه مردم با صبر انقلابی‌ نهایت بردباری را به کار بردند و نقشه شوم آمریکا را نقش بر آب کردند اظهار کرد: امروز شرایط در حال تغییر است.

احیای واحدهای تولیدی مشکل دار و جذب سرمایه گذار

وی احیای واحدهای تولیدی مشکل دار و جذب سرمایه گذار را اولویت برنامه های دولت در استان همدان برشمرد و گفت: حوزه راه؛ توجه ویژه ای به استان همدان داشته و پروژه های بزرگی در استان همدان در حال اجراست. استاندار همدان همچنین گفت: همزمان با هفته دولت ۷۰۵ طرح با اعتبار حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال در این استان بهره برداری و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود که به دنبال بهره برداری از این طرح ها یک هزار و ۲۳۳ شغل ایجاد خواهد شد.

شاهرخی تاکید کرد: توجه به تولید، معیشت و اشتغال از مهمترین اولویت های مجموعه دولت در استان همدان است.

استاندار همدان با بیان اینکه توسعه زیر ساخت ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی باعث ایجاد اشتغال و توسعه استان می شود؛ از همراهی آیت الله شعبانی نماینده ولی فقیه در استان همدان تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 4700047

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