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۲ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۲۹

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایلام:

۴ پروژه عمرانی در حوزه آب و فاضلاب ایلام اجرایی می شود

۴ پروژه عمرانی در حوزه آب و فاضلاب ایلام اجرایی می شود

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: به مناسبت هفته دولت چهاره پروژه در شرکت آب و فاضلاب شهری استان با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد ریال افتتاح می شود.

 افشین مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه ها شامل اجرای شبکه توزیع آب شهرک های اصناف شهر ایلام بطول سه کیلومتر، حفر و تجهیز دو حلقه چاه در بلوار خرم رودی و فنی حرفه ای شهر ایلام با اجرای خط انتقال بطول ۲ کیلومتر ، آبرسانی به مجتمع پردیس و دانشگاه فرهنگیان با احداث شبکه توزیع به طول ۱.۶ کیلومتر و  احداث مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک شهید کشوری(سرطاف)است.

وی مجموع هزینه اجرای این پروژه ها را ۴۶ میلیارد ریال و از محل درآمدهای جاری شرکت و اعتبارات استانی عنوان نمود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان ایلام یاد آور شد: هفته دولت فرصت بسیار خوبی است برای اینکه دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدماتی که دولت تدبیر و امید برای مردم و نظام خصوصا قشر محروم جامعه داشته را بازگو کنیم.

کد مطلب 4700054

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