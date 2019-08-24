۴ پروژه عمرانی در حوزه آب و فاضلاب ایلام اجرایی می شود

افشین مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروژه ها شامل اجرای شبکه توزیع آب شهرک های اصناف شهر ایلام بطول سه کیلومتر، حفر و تجهیز دو حلقه چاه در بلوار خرم رودی و فنی حرفه ای شهر ایلام با اجرای خط انتقال بطول ۲ کیلومتر ، آبرسانی به مجتمع پردیس و دانشگاه فرهنگیان با احداث شبکه توزیع به طول ۱.۶ کیلومتر و احداث مخزن ۲۰۰۰ متر مکعبی شهرک شهید کشوری(سرطاف)است.

وی مجموع هزینه اجرای این پروژه ها را ۴۶ میلیارد ریال و از محل درآمدهای جاری شرکت و اعتبارات استانی عنوان نمود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان ایلام یاد آور شد: هفته دولت فرصت بسیار خوبی است برای اینکه دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدماتی که دولت تدبیر و امید برای مردم و نظام خصوصا قشر محروم جامعه داشته را بازگو کنیم.