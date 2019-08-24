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۲ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران مطرح کرد:

ضرورت بهره گیری از حضور مقتدرانه بانوان در فعالیت های دریامحور

ضرورت بهره گیری از حضور مقتدرانه بانوان در فعالیت های دریامحور

نوشهر - مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران خواستار برنامه ریزی برای حضور و بهره گیری مقتدرانه از توان و ظرفیت بانوان در فعالیت های دریامحور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی انزان پور صبح شنبه در مراسم روز جهانی دریانوردی با اشاره به پنج هزار کیلومتر طول نوار ساحلی در شمال و جنوب و ابعاد اقتصادی، نظامی و امنیتی دریا افزود: هرکشوری که از مواهب دریا بهره مند است، کشوری مقتدر و توانمند در عرصه های مختلف خواهد بود.

وی افزود: ساختارهای مناسبی از حیث نظامی و اقتصادی در شمال و جنوب کشور ایجاد شده که سبب افزایش اقتدار نظام جمهوری اسلامی شده است و به رغم تنش های مختلف در چهار دهه اخیر، به دلیل اقتدار، تهدیدها رنگ باخته است.

وی گفت: روز جهانی دریانوردی فرصتی برای قدردانی از فعالیت کسانی است که با فعالیت دریا مرتبط هستند و هرکسی که از دریا ارتزاق می کند را می توان، دریانورد اطلاق کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با اشاره به فعالیت دریانوردان برای تامین اقتصاد و امنیت در کشور و وجود مشکلات فراوان فراروی این حرفه تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد مبادلات اقتصادی کشور و ۸۰ درصد مبادلات جهانی مرهون زحمات دریانوردان است.

انزان پور به نقش بی بدیل دریا و دریانوردی در حوزه اقتصاد و امنیت به شعار جهانی دریانوردی اشاره کرد و افزود: برای بهره برداری همراه با شئونات بانوان در فعالیت های دریانوردی باید برنامه ریزی شود زیرا ۵۰ درصد جمعیت کشور را بانوان تشکیل می دهند و باید از این بخش ازتوان انسانی در اقتصاد دریایی بهره گرفت.

وی یادآور شد: امیدواریم با برنامه ریزی های سازمان بنادر و دریانوردی و دستگاه ها و شرکت های مرتبط از حضور مقتدرانه بانوان در فعالیت های دریایی بهره گیریم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با بیان اینکه ناوگان و دریانورد ایرانی را باید به عنوان یک هدف سرلوحه کار قرار داد تا اشتغال پایدار و بیشتری برای خانواده دریایی کشور فراهم کنیم تصریح کرد: نشست های تخصصی بیشتر بین ارگان های متولی دریا مانند شیلات و دریانوردی و غیره برگزار شود.

کد مطلب 4700064

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