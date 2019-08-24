مسابقه فوتبال کودکان محلات کم برخوردار و پیشکسوتان فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ورزش شهرداری تهران پنجمین دوره از مسابقات فوتبال کودکان و پیشکسوتان فوتبال که درقالب طرحی موسوم به «آینده سازان ورزش در محلات کم برخوردار» اجرایی شده است، را به میزبانی منطقه ٧ برگزار می کند.

در این مرحله از مسابقات ستاره های دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس با تیم منتخب کودکان محله نظام آباد رقابت خواهند کرد.

ورزشکاران و داوران بنامی همچون حسن زاده، ابوالقاسم پور، امیرآبادی، فغانی، سیدعلی و خسروی در این مسابقات حضور می یابند.

مسابقات فوتبال پیشکسوتان دو تیم استقلال و پرسپولیس و کودکان کم برخوردار محله نظام آباد روز یکشنبه سوم شهریورماه از ساعت ١٠ صبح در زمین چمن مصنوعی شهید جمالی برگزار خواهد شد .