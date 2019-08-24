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۲ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۴۰

استاندار قزوین:

استاندار قزوین به شهدای شهرستان آبیک ادای احترام کرد

استاندار قزوین به شهدای شهرستان آبیک ادای احترام کرد

قزوین- استاندار قزوین در اولین روز هفته دولت با حضور در گلزار شهدای آبیک نسبت به شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  در اولین روز از هفته دولت عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین به همراه منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استانداری در سفر یه شهرستان آبیک چند طرح عمرانی،  صنعتی و کشاورزی در این شهرستان را افتتاح کرد.

زاهدی به همراه احمدپور فرماندار در اولین سفر شهرستانی خود در هفته دولت با حضور در گلزار شهدای آبیک نسبت به گلگون کفنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ادای احترام کرد.

افتتاح دو واحد صنعتی،  اجرای آبیاری قطره ای در روستای قشلاق،  دیدار با خانواده شهید و مددجوی کمیته امداد از برنامه های سفر استاندار قزوین به شهرستان آبیک است.

کد مطلب 4700073

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